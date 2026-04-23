Pinot grigio rosé

Cantina Lavis,DOP Delle Venezie (Italie), 2024

Code SAQ : 1266791 / 14,60 $

Ah ! Revoilà le début de la délicieuse période de l’année où le rosé vient égayer nos repas et nos terrasses. Débutons-la avec ce pinot grigio du nord-est de l’Italie. On sourit déjà en regardant sa robe couleur haleine-de-biche-qui-regarde-son-faon-au-lever-du soleil (rose plutôt pâle et légèrement orangé). Puis nos narines frétillent de plaisir avec les charmantes notes de petites fleurs sauvages et de fraises des champs. La bouche est bien fruitée, délicate, mais loin d’être fade. C’est un rosé sec, avec une amertume très bien dosée, ce qui lui donne un joli relief, gorgée après gorgée. Ce n’est pas un vin complexe, on s’entend, mais il est bien conçu et il ne fait pas regretter le prix qu’on l’a payé. C’est un bon choix avec du crabe, ou avec un poké bol de saumon. Ou pour se détendre après les tâches du samedi.