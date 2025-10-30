Alces Fiumeseccu rosé

AlcesFiumeseccu rosé

Domaine d’Alzipratu, IGP Île de Beauté (Corse, France) 2024

Code SAQ : 12592488 — 28,95 $

Une belle preuve que le rosé, ce n’est pas que pour l’été. C’est un assemblage de niellucio (du sangiovese corse), de sciacarello, de grenache, en conversion bio. C’est fait avec un minimum d’interventions. Au nez, c’est très accrocheur, avec des parfums de fruits rouges (framboise), de zest de citron, et de poivre. C’est aussi gagnant en bouche, avec une jolie texture satinée, un super équilibre amertume et fraîcheur, et une délicieuse finale saline. C’est un rosé bien sec, mais pas austère pour autant. Un apéro de rêve, mais aussi un sérieux compagnon de table, avec des viandes blanches grillées, ou un gravlax de saumon. Il n’est pas donné, c’est vrai; c’est un rosé d’artisan.ti Azienda Agricola