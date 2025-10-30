Vendredi, 31 octobre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationAlcoolsAlces Fiumeseccu rosé
    Alcools

    Alces Fiumeseccu rosé

    AlcesFiumeseccu rosé
    Domaine d’Alzipratu, IGP Île de Beauté (Corse, France) 2024
    Code SAQ : 12592488 — 28,95 $

    Une belle preuve que le rosé, ce n’est pas que pour l’été. C’est un assemblage de niellucio (du sangiovese corse), de sciacarello, de grenache, en conversion bio. C’est fait avec un minimum d’interventions. Au nez, c’est très accrocheur, avec des parfums de fruits rouges (framboise), de zest de citron, et de poivre. C’est aussi gagnant en bouche, avec une jolie texture satinée, un super équilibre amertume et fraîcheur, et une délicieuse finale saline. C’est un rosé bien sec, mais pas austère pour autant. Un apéro de rêve, mais aussi un sérieux compagnon de table, avec des viandes blanches grillées, ou un gravlax de saumon. Il n’est pas donné, c’est vrai; c’est un rosé d’artisan.ti Azienda Agricola

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Bar Le Diamant Rouge

    Maspalomas