Bons plans à Puerto Vallarta

Mariant parfaitement le soleil et le sable, avec la culture et l’authenticité du Mexique, la ville de Puerto Vallarta a tout pour séduire les voyageurs LGBT. Avec son charmant quartier historique, ses plages, une gastronomie locale diversifiée et de qualité, une vie nocturne électrisante et LGBT… que demander de plus?

Les touristes sont évidemment plus nombreux que lors de mon dernier séjour dans la ville, il y a 26 ans, mais la ville conserve néanmoins son cachet, en dehors des tout inclus. À l’origine, Puerto Vallarta n’était qu’un petit village traditionnel de pêcheurs avant de devenir l’une des stations balnéaires les plus courues du Mexique. Située dans la splendide baie de Banderas, dotée de belles plages et de bâtiments à l’architecture authentique, PV a progressivement acquis, à partir du milieu des années 1950, une renommée internationale, grâce à la visite de vedettes hollywoodiennes qui avaient adopté l’endroit.

L’attitude libérale de sa population a aussi favorisé, dès 1982, l’ouverture d’établissements s’adressant spécifiquement aux gais et aux lesbiennes. En février de cette année, le Beef Dip (voir l’encadré à la fin), événement phare de la Bear Week, célébrera d’ailleurs ses 20 ans. Lors de mon séjour, en décembre dernier, le magazine gai Out & About PV faisait un retour dans le passé, rappelant les difficultés administratives rencontrées par les premiers bars gais avec les autorités municipales, mais soulignait également le soutien de la population locale aux commerces. Avec une population, en général, plus ouverte qu’ailleurs au Mexique, la région est devenue peu à peu un aimant pour les LGBT en quête de soleil et de liberté.

Le bord de mer, fabuleusement mis de l’avant, grâce au Malecon, sa promenade d’un kilomètre et demi, offre une brise lors des journées normalement chaudes. Elle est bordée de cafés, restaurants, boutiques, hôtels, bars et clubs. Vous croiserez de nombreuses sculptures et œuvres d’artistes, les lettres colorées de Puerto Vallarta et plusieurs vendeurs d’art et d’artisanat. On y trouve aussi le musée naval qui présente l’histoire du Mexique depuis l’époque de la conquête avec maquettes, peintures, photographies, armes, etc. C’est un attrait incontournable de Puerto Vallarta, où l’on vient se promener, de jour, de nuit, et même au coucher de soleil! Le soir venu, les lumières festives s’allument et le rythme de la musique s’accélère.

L’heure est à la fête dans cette partie de la ville, qu’on nomme la Zona Romantica, bien appréciée de la communauté LGBT. On y trouve d’ailleurs une trentaine d’établissements s’adressant aux LGBT, allant des bars et des clubs, aux restaurants, cafés, hôtels, salons de massages, salles qui présentent à la fois des shows de drags, presque tous les soirs, ainsi que des spectacles de gogo dancers et ponctuellement des comédies musicales et spectacles d’humour. Il y a également un sauna pour hommes. La boutique du Village, MrBear, y a même ouvert une succursale, en plein cœur de la Zona Romantica. Le Blue Chair est probablement l’institution la plus connue de Puerto Vallarta. Tout juste à côté du Mantamar, un resort qui est aussi une excellente option, pour passer la journée sur la plage sous les parasols bleus.

Profiter des plages de Puerto Vallarta

Il y a des kilomètres de plages à Puerto Vallarta et chacun peut y trouver son bonheur. La plage incontournable de Puerto Vallarta est sans aucun doute Playa Los Muertos, qu’on reconnaît facilement sur les photos avec sa structure en forme de voilier. Située dans la Zona Romantica, c’est la plage la plus connue de la ville, avec de nombreux restaurants, bars et beach clubs face à la mer. C’est une plage familiale en plus d’être la plage gaie de Puerto Vallarta et celle où il y a le plus d’ambiance! Si vous préférez un plus de tranquillité, vous pouvez visiter sa voisine Playa Olas Altas qui également située dans le quartier de Zona Romantica, ou aller en direction sud à Playa Conchas Chinas, une jolie petite plage avec quelques rochers et un sable fin. À 15-20 min du centre de Puerto Vallarta se trouve Playas Gemelas (« Plages Jumelles »), deux petites plages avec une eau turquoise et une eau tranquille, fréquentée principalement par les locaux. À la recherche de vagues plus sportives? Suivez le chant de la sirène jusqu’à la mer agitée de Sayulita, à environ une heure plus au nord. Cela dit, et ce la vaut pour toute les plages, Puerto Vallarta étant situé du côté Pacifique, la mer est parfois agitée. Les vagues sont plus fortes que dans les Caraïbes et la baignade est parfois difficile. Ne vous aventurez pas trop loin si vous êtes seul.e…

On mange plutôt bien à PV

Bien que les hôtels proposent en général une cuisine raffinée, il serait fou de ne pas vous aventurer comme je l’ai fait dans les quartiers centraux pour essayer les plats locaux, que je vous recommande.

Le Pescado Zarandeado est un poisson coupé en deux, de la tête à la queue mariné dans une pâte de piments forts et épices, puis fumé. Le Tacos Birria est un plat traditionnel généralement servi au déjeuner ou pour le lunch avec de la viande braisée bien épicée dans une tortilla de maïs. Le Tortas Ahogadas est un un pain farci de viande de porc et nappé de salsa. Parlant cuisine typique locale, l’une des activités que j’ai le plus appréciées fut un tour guidé de kiosques de la cuisine de rues (The Street Taco Tour). En trois heures à pied, on découvre les spécialités — des tacos légendaires, sur charbon de bois. Nous avons fait environ 7 ou 8 arrêts à des endroits qui ne sont pas touristiques. J’ai mangé ce soir-là, les meilleurs tacos de ma vie, en terminant par une dégustation de Raicilla, une boisson spiritueuse originaire de la région, tirée de l’agave (et donc similaire à la tequila et au mezcal). Pour les foodies, visitez le site Fugues.com où vous découvrirez un article sur quelques adresses incontournables à Puerto Vallarta, qui méritent à elles seules le détour.

Amateurs d’art et d’artisanat ?

Chaque mercredi soir jusqu’en mai, prenez part à la populaire ArtWalk, une visite à pied autoguidée d’une douzaine de galeries du centre historique de la ville, où vous pourrez admirer peintures, sculptures, céramiques fines et bijoux d’artistes mexicains et internationaux. Certaines galeries organisent des cocktails en soirée: profitez-en pour aller discuter d’art mexicain autour d’un verre! Faites un tour à Isla Cuale, aux abords du fleuve Cuale, qui se trouve entre la Zona Romantica et le Centro Le marché public, le Mercado Olas Altas se tient le samedi, de 9h à 13h, dans le parc coloré de Lazaro Cardenas. On y trouve des kiosques d’artisanat fort intéressant et de la cuisine de rue de qualité. Pas loin de là, l’église Notre-Dame de Guadalupe est si authentiquement mexicaine qu’elle demeure incontournable. Nichée au cœur de Puerto Vallarta au Mexique, cette magnifique cathédrale de briques rouges domine le panorama de la ville.

Couchers de soleil

Puerto Vallarta a su capitaliser sur sa beauté naturelle, étant adossée aux montagnes et faisant face à la mer. Le côté Pacifique du Mexique, offre des couchers de soleil à couper le souffle, spécialement en hiver quand l’air est plus froid. Quand le soleil touche l’horizon, il crée souvent des couleurs à couper le souffle : la lumière se brise dans de beaux tons de rouge, orange, jaune, mais aussi rose et violet ! Plusieurs options s’offrent à vous. La Playa Los Muertos dans la Zona Romantica du Vieux Puerto Vallarta serait le meilleur endroit où regarder le coucher du soleil, vous diront bien des gens. Plusieurs restaurants offrent également la possibilité de prendre le repas sur la plage, ou sur des terrasses surplomblants la plage, ou plus haut dans les collines. Ce n’est vraiment pas le choix qui manque, mais vérifiez bien l’heure du coucher de soleil (selon la période de l’année, ce n’est pas au même moment) et réservez votre diner pour une arrivée au moins 30 minutes avant le coucher, pour bien en profiter.

Vallarta Adventure qui jouit d’une solide réputation en ce qui concerne les activités nautiques et d’aventure (en plus les prix sont vraiment décents et l’organisation sans fausse note), offre des croisières de soirée en voilier, qui permettent de voir le soleil se coucher tout en mangeant sur le bateau en buvant un verre ou deux.

Jardin Botanique, incontournable!

Le Jardin botanique de Puerto Vallarta est un paradis caché dans les montagnes au sud de Puerto Vallarta. C’est un terrain de 26 hectares qui abrite de nombreux cactus, fleurs (dont 300 des 1000 espèces d’orchidées qu’on trouve du Mexique!), 200 espèces d’oiseaux, plantes aquatiques, fruits tropicaux, palmiers sauvages, et même une grotte. On peut explorer les lieux à travers plusieurs sentiers et ponts suspendus, en plus de se baigner dans l’eau douce de la Rivière Horcones. On peut ensuite se détendre dans une des nombreuses terrasses en profitant du calme des lieux, ou passer au restaurant Hacienda de Oro, qui offre une très belle vue sur la jungle et les jardins. Vous verrez que plusieurs colibris viennent s’alimenter dans les mangeoires! Depuis Puerto Vallarta, on y accède par la route 200 qui passe par Boca de Tomatlan, donc vous pouvez donc facilement combiner une excursion à Yelapa (un village de pêcheurs ou vous pourrez faire de la plongée en apnée) avec la visite du jardin botanique!

Où dormir ?

Ce ne sont pas les options qui manquent, entre les hôtels gay-friendly, les palaces de luxe, les auberges plus abordables, les condos modernes, les hôtels tout inclus et els auberges jeunesse… Pour ma part, cette fois, j’ai expérimenté le Grand Miramar Luxury Suites and Residences Puerto Vallarta, un peu en retrait de l’action dans le quartier aisé de Conchas Chinas, à flanc de montagne. Idéal pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité/prix, du confort et de la tranquilité. Les chambres sont immenses et impeccables. Et le trajet en Uber pour se rendre de l’hôtel jusqu’à la Malecon, coûte en moyenne qu’environ de 5 à 6$).

BeefDip Bear Week

L’une des semaines de Bears et d’admirateurs de Bears les plus fréquentées au monde. Elle célèbre d’ailleurs sa 20e édition annuelle cette année. Imaginez une semaine entière avec des ours du monde entier, tout en profitant du soleil de Puerto Vallarta… Au programme, des tonnes d’activités, des fêtes au bord de la piscine de certains hôtels de la Zona Romantica et des soirées dansantes en soirée dans les bars et les clubs les plus branchés, avec des DJ invités internationaux, des GoGo Dancers poilus et en chère… et bien plus encore ! Pour une liste complète des événements, visitez BeefDip sur Facebook. Et les Dog Tags 2024 sont en vente via BeefDip.

INFOS | Ce voyage a été rendu possible grâce à Visit Puerto Vallarta, l’office de tourisme de la région, le Grand Miramar Hotel, ainsi qu’Air Transat.

https://www.visitpuertovallarta.com

https://www.airtransat.com