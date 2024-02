Reacher saison 2, la force tranquille d’une belle pièce d’homme !

En 2022, la première saison de Reacher, sur Prime TV, présentait un héros dont la masculinité tranquille cachait un volcan qui dort. Véritable carton télévisuel, le succès fut tel que la production d’un second opus fut immédiatement amorcée. Le résultat s’avère tout aussi captivant, complexe et poignant que le précédent !

Après le premier roman de Lee Child, c’est au tour du onzième, Bad Luck and Trouble (La faute à pas de chance), d’être adapté au petit écran. Un tel saut peut sembler surprenant, mais se justifie pleinement puisque son intrigue permet de plonger au cœur du passé de son personnage éponyme et du groupe d’intervention spécialisée qu’il avait mis en place pour le compte de l’armée américaine. Face à un personnage qui se distingue avant tout par son impénétrabilité, c’est donc un moyen ingénieux d’en présenter les motivations et d’en percer la psychologie.

Reacher (Alan Ritchson) reçoit un message disant que le corps de l’un des membres de la défunte unité spéciale a été retrouvé au cœur des montagnes Catskills (New York). L’enquête conclut que celui-ci a été torturé puis balancé du haut d’un hélicoptère et une vérification rapide révèle que plusieurs des membres de l’équipe manquent inexplicablement à l’appel. Ce qui, au départ, pouvait sembler n’être qu’un cas isolé laisse donc place à un complot criminel aux ramifications insaisissables. Quelle est la nature du crime que l’on cherche ainsi à étouffer avec une telle violence ? Et pourquoi éliminer les membres d’une équipe qui, depuis sa dissolution, n’ont que fort peu de contacts les uns avec les autres ? Plus inquiétant encore, y aurait-il un serpent, un traitre, lové au sein de celle-ci ?

Mené de main de maître, ce second opus en jette plein la vue, dès les premières minutes, avec une scène d’action qui pulvérise littéralement l’écran, comme le révèle une bande-annonce survoltée. Alan Ritchson habite pleinement le personnage de Reacher, lui conférant une assurance et un flegme quasi inébranlables. L’acteur s’y est également investi physiquement et seule l’expression « une belle pièce d’homme » permet de rendre justice à un mastodonte encore plus imposant que dans la précédente saison (dont la splendeur se révèle dans plusieurs scènes de douche).

La série introduit également une galerie de personnages aux personnalités bien tranchées et immédiatement attachantes. C’est plus particulièrement le cas de Karla Dixon (Serinda Swan), de David O’Donnell (Shaun Sipos), auquel s’ajoute Gaitano Russo (Domenick Lombardozzi vu dans la série The Wire) dans le rôle d’un détective du NYPD. Bien que Reacher soit un loup solitaire, la mise en place de cette dynamique de groupe permet d’étoffer le personnage et on ne peut que souhaiter la survie de ces additions puisque la nouvelle saison s’annonce échevelée et sanglante.

La série se distingue par un rythme trépidant, des intrigues bien ficelées, tout en se révélant un véritable plaisir pour les yeux devant l’imposante présence de son personnage-titre. Son seul défaut ? Une représentation LGBTQ pour le moment inexistante (dans les romans, il faut d’ailleurs attendre le huitième titre pour une telle inclusion). À noter qu’une troisième saison est déjà en cours de production.

INFOS | La série Reacher est diffusée sur Prime TV en anglais ainsi que dans un excellent doublage français réalisé au Québec et un second réalisé en France



