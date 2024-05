Plongez dans la passion de la musique de chambre au FMCM

Célébrant sa 29e édition du 13 au 23 juin 2024, le Festival de Musique de Chambre de Montréal (FMCM) est un incontournable de la scène culturelle canadienne. Offrant une expérience unique mêlant concerts exquis, innovations artistiques et découvertes de talents émergents, voici cinq raisons irrésistibles de ne pas manquer cet événement.

Le FMCM est réputé pour mettre en avant les meilleurs talents de la relève musicale. Les artistes sélectionnés, véritables étoiles montantes de la scène classique, sont invités à se produire dans un environnement qui valorise leur virtuosité et leur capacité d’interprétation. Découvrez les artistes prometteurs dont vous pourrez apprécier le talent et la passion lors des concerts-midi gratuits à la Salle Bourgie.

Chaque concert est conçu pour offrir une expérience unique, mettant en valeur une variété de formations musicales. Du duo intime à l’ensemble élargi, chaque configuration est choisie pour mettre en valeur les œuvres interprétées dans une dynamique démocratique sans chef d’orchestre, offrant ainsi une perspective fraîche sur la musique de chambre.

Vibrez au son de 12 violoncelles avec Pour l’amour du violoncelle, une expérience musicale immersive qui promet d’être inoubliable. L’innovation est au cœur du FMCM, avec des œuvres spécialement commandées pour le Festival. Imprégnez-vous de romantisme avec la création théâtrale et musicale Les passions de Clara, une première mondiale qui explore les émotions et les passions de la célèbre

pianiste Clara Schumann à travers sa musique.

Vivez des expériences musicales différentes et novatrices, comme assister aux six concertos Brandebourgeois de Bach avec Bravo Bach ! assis sur la scène de la Maison symphonique. Cette expérience unique vous permettra d’être au cœur de la musique, profitant à la fois de l’acoustique exceptionnelle de la salle et de la proximité des musiciens, pour une soirée musicale inoubliable.

Le Festival de Musique de Chambre de Montréal célèbre l’innovation, la collaboration et la passion artistique. Que vous soyez amateur de musique classique ou novice, ne manquez pas cette fabuleuse rencontre de la musique et de l’art.

