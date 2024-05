TomboyX, des maillots parfaits pourla diversité corporelle

L’expression « garçon manqué » qui désignait une fille qui ressemble ou adopte des caractéristiques ou des comportements considérés comme typiques d’un garçon est devenu d’une certaine manière le symbole non genré d’une marque de plus en plus en vue : TomboysX. Cette marque est adaptée à toutes les morphologies.

La gamme de produits inclut des maillots tous conçus pour offrir un confort et un soutien exceptionnel. On y met de l’avant aussi le UNISUIT (ou le deux pièces athlétique), un type de maillot habituellement porté spécifiquement pour le surf, mais qu’ont adopté pas mal de personnes non binaires pour différentes activités nautiques.

Cela dit, TomboysX n’est pas la seule marque qui s’adresse à une grande corporelle et de genre la diversité. HumanKind, Beefcake et Everygender, pour n’en nommer que trois, courtisent également ce segment de la population.

https://www.tomboyx.com