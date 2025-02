Fondée en 2009 par deux femmes, Michèle Côté et Audrée Michaud, la bijouterie Flamme en rose se distingue par ses bijoux entièrement créés et fabriqués à Montréal. Grâce à son atelier/boutique situé au cœur du centre-ville, Flamme en rose offre à sa clientèle un service de création et de personnalisation de bijoux unique.

C’est d’abord avec son service de transformation de bijoux que Flamme en rose a fait sa marque dans le monde de la joaillerie à Montréal. Ayant à cœur le respect de l’héritage familial et la pérennité des bijoux, les joaillières utilisent leur esprit créatif et leur expérience dans le domaine afin de redonner vie à des vieux bijoux que leurs clients ne portent plus. Allez voir les exemples sur leur site web, une image vaut mille mots!

Ce service n’est toutefois pas la seule spécialisation de Flamme en rose. Elles ont également un site web avec une offre assez impressionnante de bagues, colliers, boucles d’oreilles et bracelets. Une bague d’amour, d’union ou de mariage Quelque soit la raison du désir de s’offrir une bague entre deux personnes, les joaillières de Flamme en rose seront là pour vous accompagner dans votre choix. Avec plusieurs bagues au designs exclusifs dans leur salle de montre, vous serez charmés par l’unicité du style de cette bijouterie. Si vous désirez un bijou d’amour qui se démarquera, vous y trouverez

assurément votre coup de cœur.

Tout est possible!

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le monde de la joaillerie, les fondatrices de Flamme en rose ont développée leur réseau d’experts leur permettant d’offrir à leurs clients une gamme infinie de possibilités quant au choix des pierres et des métaux. Que ce soit pour des bijoux, en or, en platine, en argent sterling avec des diamants naturels, créés en laboratoire, des pierres précieuses ou semi-précieuses, demandez et vous recevrez!

A final, Flamme en rose n’est pas une bijouterie traditionnelle. Cette entreprise offre une expérience client inégalée. La relation entre les joaillières et leurs clients est enrichie par la passion et l’expertise afin de vous guider à travers un voyage personnalisé au cœur du monde des bijoux!

INFOS | Prenez dès maintenant rendez-vous pour une rencontre virtuelle ou directement en boutique.

Bijouterie Flamme en rose, 620 rue Cathcart, Suite 820, Montréal, Québec, H3B 1M1

T. 514-613-5302 | E. [email protected]

Magasinez en ligne au https://flammeenrose.com