5 tendances alimentaires et santé 2024

L’Expo Manger Santé et Vivre Vert, le plus grand rassemblement santé et saveurs au Québec depuis plus de 25 ans, dévoile son menu pour l’édition 2024, qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal (27e édition) du 15 au 17 mars et au Centre des congrès de Québec (24e édition) les 20 et 21 avril. Au programme, plus de 300 d’exposants, conférences, dégustations et démos culinaires.

Voici quelques-unes des tendances à découvrir à l’Expo :

Redécouvrir le tofu

L’une des protéines végétales les plus populaires, le tofu s’actualise. Tofu cajun, casserole de pâtes crémeuses au tofu, au kale et à la courge butternut. Venez apprendre à l’apprêter différemment pour découvrir les innombrables possibilités qu’offre cet incontournable de l’alimentation végétale.

Alimentation responsable

Penser plus loin que le bout de sa fourchette. Au-delà de ses bienfaits sur notre santé, l’alimentation végétale et l’achat local demeurent de puissants moyens de lutte contre les changements climatiques. Québec Bio lance l’initiative Les Sentiers du bio, un parcours balisé à même l’Expo grâce auquel les visiteurs repéreront les entreprises biologiques locales en un coup d’œil.

Couleur Café

En 2024, le café est sur toutes les lèvres. Apprentis baristas et connaisseurs prennent plaisir à explorer le large spectre d’arômes qu’offre cette boisson réconfortante. De nombreux torréfacteurs québécois seront de la fête, parmi lesquels Café William, principal importateur de café bio équitable au Canada. En collaboration avec Prana et Maple3, Café William présentera notamment des idées de recettes inusitées en démo culinaire.

Avides d’avoine

Après le lait d’avoine et le gruau frigo, place au dessert glacé, au lait d’avoine et même au… riz d’avoine. Décidément, la céréale protéinée la plus tendance n’a pas fini de nous étonner.

Nouveautés végétales

Exit les restrictions alimentaires. Grâce aux alternatives végétales, tous peuvent se rassembler à la même table, peu importe leurs allergies, intolérances alimentaires ou convictions. L’entreprise québécoise WOOP4, dont l’identité visuelle ne laisse personne indifférent, fera découvrir sa nouvelle gamme de poissons 100% végane et sans allergène, qui comporte 5 saveurs : Saumon fumé, saumon, thon, mahi-mahi, piranha tropical (oui-oui !).

INFOS | L’Expo Manger Santé et Vivre Vert.

au Palais des congrès de Montréal (27e édition) du 15 au 17 mars.

au Centre des congrès de Québec (24e édition) les 20 et 21 avril.

https://expomangersante.com