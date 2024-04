La coupe BBQ, une émission 100 % gourmande et estivale

Portée par un concept dynamique et actuel, l’émission mettra en vedette de jeunes chefs passionné.e.s de BBQ qui s’affronteront dans un duel sans merci sur les ondes de Zeste. Sous les regards de Debbie Lynch-White et du chef Antonin Mousseau-Rivard, les candidat.e.s tenteront d’impressionner par leurs techniques et leur créativité, en espérant mettre la main sur la coupe BBQ à la fin de la saison. Cette série, qui se déroule dans un décor festif et urbain ressemblant à un restaurant éphémère, reflète le Québec culinaire d’aujourd’hui par ses participant.e.s et ses inspirations gastronomiques.

Debbie Lynch-White et Antonin Mousseau-Rivard accueilleront deux chefs par épisode parmi les huit candidat.e.s qui participent à l’émission en alternance. Dans chacun des épisodes, un thème inspiré d’un ingrédient sera imposé aux chefs qui devront créer deux plats. En déployant leur talent, les candidat.e.s n’hésiteront pas à élaborer des plats inédits, afin de repousser les limites de la cuisine sur le BBQ. Pour finir, le gagnant du duel sera déterminé par le juge-chef Antonin Mousseau-Rivard.

Vraie fan de BBQ, Debby Lynch-White fera le lien entre le juge Antonin, les concurrent.e.s et le public. Portée vers le plaisir et l’humour, Debbie saura toutefois mettre de la pression dans les moments opportuns. Pour sa part, Antonin Mousseau-Rivard, connu pour ses restaurants Le Mousso et Le Molière, fera monter la température du grill chaque fois qu’il inspectera les techniques, goûtera un ingrédient ou commentera un plat. Avec une réputation qui n’est plus à faire, il est véritablement un incontournable de la gastronomie québécoise.

DES CHEFS QUI ONT DU PIQUANT

La compétition culinaire mettra en vedette huit chefs à la personnalité unique et au talent indéniable. Actuellement aux commandes du restaurant Jellyfish crudo+charbon, Mathieu Masson-Duceppe y propose une cuisine de partage aux influences asiatiques. Il a décroché les grands honneurs en terminant vainqueur d’un épisode de la deuxième saison de l’émission Chopped Canada. En plus d’être chef propriétaire de la cantine urbaine Chez Simon et de la nouvelle buvette Le Bellerive, Simon Jodoin Bouchard (Simon de l’est) a fondé S.J.B BBQ, une entreprise qui se spécialise dans les sauces barbecue. Auteur de livres de cuisine, il participe à des compétitions culinaires internationales.

Dominic Lamirande (Dom Cooks) se considère comme un cuisinier amateur à la maison, mais grand passionné de cuisine dans l’âme. Il a remporté la compétition signée Netflix Cook at all costs en décembre 2022. Dominique Rioux se spécialise en boucherie. Elle a été chef cuisinière au restaurant Gras Dur et est présentement chef à domicile pour divers événements BBQ. Influenceuse à ses heures, elle a gagné le burger week-end en 2018 et travaille actuellement sur son premier livre. Jean-Rony Poteau est natif d’Haïti et les Caraïbes influencent grandement sa cuisine. Propriétaire d’un service de traiteur, il a participé à plusieurs compétitions culinaires, ayant même remporté un épisode de 3,2,1 BBQ. Son type de cuisine ? La fusion entre la cuisine française et haïtienne.

Fanny Lehouiller a travaillé auprès de chefs de renom dans de très bons restaurants de la ville de Québec. Elle a participé à plusieurs compétitions culinaires, dont l’édition 2017 de l’émission Les Chefs ! et Chef de bois en 2021. Elle offre un service de traiteur à domicile. Samuel Joubert a lancé son blogue culinaire intitulé Le coup de grâce en 2014. Devant le succès de ses recettes en ligne, il a publié deux livres : Le coup de grâce (tomes 1 et 2). Hugo Saint-Jacques s’est principalement démarqué avec l’émission Les Chefs !, dans l’édition de 2010 et puis celle de 2014. Depuis 2015, il est chef exécutif des cuisines Zeste et de la salle de réception multifonctionnelle Dock619. Il a également coanimé les trois saisons de Station Potluck, sur Zeste La coupe BBQ, une compétition enflammée qui présentera un côté surprenant et accessible de la cuisine sur le grill.

INFOS | Sur les ondes de Zeste dès le 16 mai

https://www.qub.ca