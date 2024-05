Une 25e édition du Festival Mtl en Arts

Bien oui, mine de rien, ce festival d’arts visuels nous revient pour une 25e année dans le Village, rue Sainte-Catherine, principalement entre Atateken et Papineau, du 27 juin au 1er juillet. Encore cette année, on retrouvera 45 artistes sous les tentes érigées sur la portion entre Alexandre-DeSève et Papineau. La programmation diversifiée du festival comprendra environ une vingtaine d’activités, avec la participation de 120 artistes locaux de différentes disciplines. Et, surprise cette année, Mtl en Arts a embrigadé Dany Turcotte en tant que porte-parole officiel du festival. Activités artistiques participatives, expositions-ventes, un espace jeunesse, des événements festifs et des conférences, c’est ce qu’on nous propose en 2024 !

En effet, pour ce 25e anniversaire, le Festival Mtl en Arts s’est associé avec l’animateur et humoriste Dany Turcotte à titre de porte-parole. « Il connaît déjà l’événement depuis longtemps et a accepté de nous appuyer à l’occasion du 25e. Il partage les mêmes valeurs que le festival concernant l’inclusion et la diversité. Il connaît aussi l’importance de soutenir le Village qui en a grand besoin ces temps-ci, avec toutes les problématiques que l’on connaît. De plus, il se réjouit de l’association du festival avec

l’organisme LGBTQ2S+ Interligne pour le projet L’ART QUI REDONNE, une organisation dont il a été le porte-parole pendant de nombreuses années. Nous sommes vraiment ravis de compter sur la présence de M. Turcotte pour faire rayonner le quartier et les artistes », souligne Stéphane Mabilais, directeur du festival.

Le festival a fait appel à l’agence Featuring pour concevoir l’identité de sa 25e édition. Cette agence de renom, forte de 19 ans d’expérience, a remporté plus de 75 distinctions au Canada et à l’international. Son fondateur et chef de la création, Karl-Frédéric Anctil, a personnellement pris en charge la création de l’affiche. Il s’est inspiré de confettis pour évoquer la joie de la célébration, en utilisant des couleurs vives pour représenter l’ambiance estivale. Karl-Frédéric est aussi artiste sous le nom de UULTRAA (@uultraabydesign) et exposera ses œuvres dans le cadre de l’Expo-vente.

CRÉDIT PHOTO : STUDIO ZX

Parmi les artistes exposant.e.s, notons aussi la présence d’artistes LGBTQ+ comme Garçon Bonbon, Oh Mon Doux (Sylvain Rolando), ou encore Nikki, entre autres bien sûr.

« Encore cette année, près de 40 % des artistes proviennent de la diversité, dit Stéphane Mabilais. Nous essayons toujours de respecter ce pourcentage au festival [pour] donner la chance à ces artistes de se faire connaître par le public. C’est important pour nous que le festival reflète la diversité de Montréal. »

En plus de l’Expo-vente, certaines activités emblématiques du festival sont au rendez-vous encore en 2024, et ce, pour le plus grand plaisir des festivaliers et festivalières. Parmi celles-ci, l’animation Ça déménage, présentée par Recyc-Québec, offre toujours la possibilité au public de confier ses vieux meubles aux artistes pour leur redonner une seconde vie et en faire de véritables œuvres d’art. Pourquoi jeter son mobilier quand on peut le relooker ? Pour cette édition-ci, ce sont les artistes Isadisante (@isadisante) et Facies (@facies_) qui vont s’évertuer à donner un second souffle à une table, une commode, un bureau, etc. Il ne tient qu’à vous de fournir les meubles (voir toutes les infos sur le site Web). L’an dernier, c’était l’organisme RÉZO qui avait été choisi pour le projet L’Art qui redonne. Cette année, il est dédié à Interligne qui offre un service d’aide téléphonique aux personnes LGBTQ+ en détresse ou en questionnement. Les artistes peindront ainsi des œuvres sur de grandes

murales éphémères qui seront ensuite vendues et une partie des profits de ces ventes sera reversée à ce groupe communautaire. L’artiste Sarah Cloutier (@sarazin_cloutier), ainsi que Octavio Ruest (@octavioruest) seront à l’œuvre pour peindre les deux murales.

Ceux et celles qui voudront se prêter au jeu du portrait pourront le faire encore cet été avec Je t’arrange ton portrait ! Marie-Ève Richard (@marie.eve.richard), Pascal Foisy (@pascalfoisy.art), Matthew Belval (@matthewbelval) et Cédric Taillon (@cedrictaillon) seront aux pinceaux pour vous peindre en caricature un peu fofolle ! Il faut bien rire un peu et surtout ne pas se prendre trop au sérieux !

Burning Brass Band / CRÉDIT PHOTO : STUDIO ZX

Huit artistes s’impliquent dans la création de l’art mobile grâce à de grandes toiles sur roulettes, que l’on déplacera un peu partout sur le site durant le festival pour y ajouter une ambiance des plus festives. Cette année, Alice Demée, Maia Fadd, Mili, Sans Dessein, Rotchild Choisy, Nikki, Sfiya, et To participeront à cette création. La murale collective est également de retour avec l’artiste Francorama (@francorama) qui réalisera deux grandes murales selon son propre univers. Les murales seront sous le thème du « Vivre ensemble » et « 25 ans du festival ». Par la suite, le public est invité à peindre les murales selon les couleurs indiquées, exactement comme une peinture à numéros. C’est très amusant et fort populaire !

À ne pas manquer aussi les entrevues très sympas avec les divers artistes exposant.e.s ou participant.e.s aux divers projets. C’est ce qu’on appelle la Station des artistes, au parc de l’Espoir. On retrouvera à l’animation la drag Selma Gahd (@selmagahd), qui pose parfois les questions les plus drôles et parfois celles qu’on n’oserait même pas demander à des artistes ! Le secret est dans l’humour qu’elle sait si bien manier !

Dans le cadre du projet Sortir de la boîte V3.0, Emmanuel Laflamme et deux autres artistes organiseront une activité de co-création artistique. Les participant.e.s sont invité.e.s à lancer des balles de peinture pour créer une œuvre d’art éphémère, l’objectif étant de promouvoir des valeurs constructives à travers un geste créatif accessible aux petits et grands. Le Festival Mtl en Arts est ravi d’accueillir Jason Wasserman (@jasonwasserman), connu pour ses illustrations emblématiques des quartiers montréalais et membre du collectif EN MASSE. Depuis 2004, il se démarque en tant qu’illustrateur indépendant, arborant un style unique caractérisé par des lignes audacieuses en noir et blanc inspirées de la bande dessinée. Comme il n’avait jamais eu l’occasion d’illustrer ce quartier auparavant, il était naturel que l’artiste participe au festival pour créer en direct l’illustration du Village – Quartier inclusif devant le public, qui pourra également réserver sur place une copie imprimée. Une petite nouveauté en 2024, soit la Boxe picturale, une présentation de Pébéo : huit artistes

s’affronteront dans sept matchs lors d’une compétition artistique. Création d’œuvres en temps limité sur un des thèmes choisis préalablement par le public. Musique d’ambiance et animation colorée. C’est le public qui détermine ici le gagnant.

Pour les enfants, il y a toujours Ma première galerie d’art Québecor, une galerie d’art exclusive pour les enfants de moins de 13 ans. Les temps forts des 25 dernières années de ce festival seront soulignés par l’exposition de cinq panneaux le long de la rue Sainte-Catherine présentant un récit du fondateur Paul Haince, ainsi que des témoignages d’artistes et de partenaires, le tout avec photos d’archives. Comme le veut la tradition, cette 25e édition du Festival Mtl en Arts sera lancée le 26 juin, de 18 h à 22 h, au parc de l’Espoir (coin Panet). Cet événement inaugural rassemblera les partenaires, les artistes participant.e.s, les ami.e.s du festival et la présence de notre porte-parole. Sur le menu, des discours officiels et une brève présentation de la programmation suivis d’animations et de musique pour agrémenter la soirée. Le public sera invité à se joindre à nous à compter de 20 h. D’autres projets sont à venir, entre autres dans les bars et les restaurants du Village. De plus, une exposition sera bientôt dévoilée en hommage à un artiste grandiose et collaborateur, dont l’inauguration se tiendra le 27 juin dans le cadre du Festival Mtl en Arts. La programmation complète sera annoncée le 7 juin. Restez à l’affût.

INFOS | https://www.mtlenarts.com

https://www.instagram.com/mtlenarts