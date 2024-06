Des centaines d’artistes viennent animer le Village tout l’été! 

Comme vous l’aurez constaté en vous promenant sur la rue Sainte-Catherine Est, la circulation automobile est interdite pour permettre la 18e piétonnisation de l’artère, avec sa quarantaine de terrasses colorées situées entre Saint-Hubert et Papineau. Il en sera ainsi du 17 mai au 18 octobre prochain. Le tout organisé par la Société de développement commercial (SDC) du Village qui a prévu toute une série d’activités artistiques avec danse, musique et plus encore faisant ainsi le bonheur de toustes!

« Cette animation vise à faire vibrer pendant huit semaines l’artère commerciale du Village », indique Louis Guillemette, le directeur artistique, programmateur et coordinateur de ces événements. « Bien entendu, lors de la tenue d’autres festivals comme le Festival Mtl en Arts (voir article en page 100), Montréal Complètement Cirque ou encore Fierté Montréal, nous cédons la place aux activités propres de ces organisations-là », de spécifier Gabrielle Rondy, la directrice générale de la SDC du Village.

« La SDC est très contente de collaborer de nouveau avec Louis Guillemette qui avait coordonné les animations des étés 2021 et 2022 », souligne Gabrielle Rondy.

Préparez-vous à assister à des spectacles hauts en couleur les vendredis et dimanches de l’été, avec les Cabarets EXtravaganza. On a embrigadé quatre drag queens animatrices pour diriger ces soirées qui débutent à 17h, soit à temps pour les 5 @ 7. Tracy Trash, Ciatha Night, Bobépine et Sally-D seront les maîtresses de cérémonie pour dynamiser la foule, accompagnées d’un DJ et de Madame Sourire.

« Il y a quatre M.C. drags à l’animation, deux du Cabaret Mado et deux du bar Le Cocktail, accompagnées de deux autres drags pour mettre en valeur les bars du Village, les diverses catégories de drags et tous leurs talents, explique Louis Guillemette qui a été entre autres, professeur à l’École Nationale de Cirque et l’Université Concordia pendant 25 ans. Il y aura ainsi diversité de genres et de propositions artistiques, avec des circassien·ne·s de haut niveau, des danseur·euses et artistes burlesques/boylesques. Mais on retrouvera aussi des jeunes artistes sorti·e·s fraîchement de l’École Nationale de Cirque, de danse et des artistes autodidactes. »

Les Cabarets EXtravaganza se veulent « la richesse de la rencontre de nos différences, indique Louis Guillemette. Je désire mettre de l’avant toutes ces créatures fantastiques, habituellement réservées aux nuits folles de Montréal, pour faire des animations en 5 @ 7 les vendredis et dimanches. Cette animation originale et thématisée pour les drags se fera principalement en déambulatoire, s’arrêtant à six stations le long de la rue.»

On verra donc 11 performeur·euse·s qui « viendront tour à tour animer, divertir, enchanter, faire sourire et ravir jeunes et moins jeunes. Cette animation vise à faire vibrer pendant huit semaines l’artère commerciale du Village », souligne ici le coordinateur de ces événements. Plusieurs thématiques ont été choisies pour égayer les week-ends de la belle saison. Eh oui, il y aura bel et bien dans tout ça des classiques comme des personnages de Disney et Barbie ! Les enfants seront comblés et… certains adultes aussi sans doute ! « Nous voulons donner accès aux arts que l’on voit normalement à l’intérieur dans les bars et Cabarets pour qu’ils soient diffusé à l’extérieur, sur la rue. De voir les visages des enfants s’émerveiller à la vue de la Reine des Neiges, c’est fantastique », de dire Gabrielle Rondy avec un grand sourire. On touchera, bien entendu, aux grandes divas femmes et hommes de la chanson québécoise et francophone (comme Starmania entre autres), en plus du country western, qui est de plus en plus populaire chez les jeunes. Alors sortez vos chemises à carreaux, vos bottes et chapeaux de cowboys (très sexy d’ailleurs) pour venir dans le Village et chanter et vous déhancher. Il y aura aussi immanquablement du disco pour les fanas de cette époque-là, et également du queer/androgyne (Boy George, Annie Lennox, Grace Jones, etc.) !

On s’étonnera de voir évoluer à la lumière du jour des personnages haut en couleurs

normalement restreints à la faune de la nuit… « Oui, il y aura ici du boylesque, burlesque et queerlesque, qui se mélangeront aux drags, danseur·euse·s et circassien·ne·s, rajoute Louis Guillemette. J’essaie de créer une synergie entre ces artistes, une célébration de la différence, et de faire en sorte que tous ces univers se rejoignent, on peut se permettre d’être plus audacieux, en proposant du boylesque et du burlesque dans le Village » « Il y a de l’audace qu’on peut se permettre ici et qu’on ne voit pas ou qu’on ne verrait pas sur d’autres rues piétonnières », renchérit pour sa part Gabrielle Rondy.

Les vendredis et dimanches, tout commence devant les locaux de la SDC (entre Montcalm et Beaudry), à 17h, avec une mise en piste de départ une invitation à faire danser le public, par le D.J. Mauve Biscuit Rose et Madame Sourire pendant une dizaine de minutes, suivi de la présentation par la M.C. drag, et des artistes qui composeront le Cabaret. « Ensuite, tout se passe en mode déambulatoire, on part vers l’ouest pour revenir vers l’est. Les gens sont aussi invités à se déguiser, faire la fête, et suivre les artistes. Il y a ici une notion de participation du public, un rendez-vous pour que les gens s’intègrent à ce déambulatoire et qu’il y ait encore plus de plaisir et démesure pour tout le monde ! »

« Nous avons opté pour une programmation très soutenue, et la variété des spectacles pour l’été 2024 pour plaire à un public large », continue Gabrielle Rondy.

Les samedis, les sportifs sont au rendez-vous pour des activités qui bougent ! Zumba, danse western-country avec le Club Bolo ou encore de l’aérobie énergique et dynamique avec À Pieds levés. Ouf ! « C’est fait pour bouger, pour suer, pour se remuer avant d’aller prendre l’apéro sur une agréable terrasse », nous enjoint ici Gabrielle Rondy. En plus des vendredis, samedis et dimanches, les week-ends de la piétonnisation débutent souvent les jeudis avec des concours et des animations variées, invitant les visiteurs à fréquenter, les terrasses, les bars et autres établissements du Village.

Il ne faudra pas rater des moments importants aussi de la saison estivale dans le Village que sont la 25e édition du Festival Mtl en Arts, du 27 juin au 1er juillet, suivi de Montréal Complètement Cirque, la fin de semaine du 12 au 14 juillet, et enfin la 18e édition de Fierté Montréal, du 1er au 11 aout prochain avec plusieurs activités dans le Village y compris les Journées communautaires des 9 et 10 août, et bien sûr, le défilé du 11 aout qui se termine dans le Village. Plus on avance dans l’été et plus, malheureusement, on se dirigera vers l’automne, ce qui signifie la fin de semaine de l’Action de grâce durant lequel (11 au 13 octobre), comme l’année passée, les bars et les clubs pourront fermer leurs portes aux petites heures du matin.

Ensuite, on nous promet une 2e édition des Rendez-vous de la drag, avec des drags du Québec, du Canada, des États-Unis et même d’Europe (les détails restent à venir). « Nous voulons mettre en valeur cet événement avec une collaboration accrue entre la SDC et les Rendez-vous de la drag, et augmenter les activités dans le Village par la même occasion », dit Gabrielle Rondy. Pour ceux et celles qui se le demandent, oui, le majestueux orignal et le magnifique cerf seront de retour cet été entouré d’autres congénères avec lesquels vous prendre en selfie (!) et ce, sans compter tout le reste du décor de rue et de ce ruban arc-en-ciel qui s’étire sur le bitume sur un km de longueur ! Ahhhh vive l’été !