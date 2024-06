Netflix va lancer The Boyfriend, la première émission de rencontres gaies au Japon

Une petite révolution dans un pays qui ne reconnaît toujours pas le mariage de personnes du même sexe.

Le 9 juillet prochain, Netflix inaugurera sa première émission de rencontres gaies au Japon. Intitulée The Boyfriend, elle se compose de 10 épisodes, diffusés chaque mardi. Cette télé-réalité suivra neuf hommes, logés dans une maison en bord de mer, qui devront cohabiter et travailler à tour de rôle dans un coffee shop installé dans une camionnette.

Durant un mois, les neuf participants se lieront d’amitié… et plus si affinités ! L’émission sera animée par une poignée de guests, parmi lesquels les actrices Megumi et Horan Chiaki, la chanteuse Thelma Aoyama, la drag queen Durian Lollobrigida et le comédien Yoshimi Tokui (Terrace House).

Une telle émission de dating gay au Japon est une première. Le pays reste très en retard concernant les droits des personnes LGBTQIA+ et ne reconnaît toujours pas les mariages homosexuels.

Découvrez la bande annonce The Boyfriend :