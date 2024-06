Une gouvernance renouvelée et engagée pour la SDC du Village

La Société de développement commercial (SDC) du Village annonçait récemment un renouvellement de sa gouvernance et s’enrichit de compétences complémentaires et d’expériences diversifiées avec l’arrivée de Me Karl Boulanger et Philip Vanden Brande, nouvelles recrues désignées par les membres élus du conseil d’administration.

« Nous sommes ravi·e·s d’accueillir Karl Boulanger et Philip Vanden Brande au sein du conseil d’administration de la SDC du Village.» a déclaré Francis Gaudreault, président du conseil d’administration de la Société de développement commercial du Village. «Leur expertise et leur expérience enrichiront notre gouvernance et contribueront à renforcer notre engagement envers les membres de la SDC du Village. Nous sommes impatient·e·s de travailler avec eux pour poursuivre le développement et la croissance de notre organisation et de notre communauté. »

Me Karl Boulanger est avocat chez Société d’avocats Torys s.e.n.c.r.l, spécialisé dans les litiges civils et commerciaux, avec une expertise particulière dans les actions collectives, la responsabilité du fabricant et le droit de la consommation. Son engagement dans les communautés issues des diversités sexuelles et de genre (DSG) est profondément enraciné, se manifestant à travers diverses avenues.

En tant que membre du conseil d’administration de plusieurs organisations, il contribue activement à la promotion des droits et à la sensibilisation aux enjeux actuels touchant ces communautés. En qualité de conférencier invité, Me Boulanger partage son expertise et éclaire les débats sur ces sujets cruciaux. De plus, en tant que co-président de l’Alliance sur la diversité sexuelle et de genre, il joue un rôle essentiel dans la création de rencontre sociale et dans la sensibilisation de la communauté juridique aux défis auxquels sont confrontés les justiciables identifiés aux DSG. Son dévouement à promouvoir l’égalité et la justice dans ces domaines est une source d’inspiration pour nous tous.

Philip Vanden Brande est vice-président, associé et attaché de presse exécutif de l’agence de communication, annexe média. Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie du divertissement, tant locale qu’internationale, et dans les médias canadiens, il a contribué au rayonnement et à la croissance de propriétés emblématiques, d’institutions culturelles et d’événements majeurs tels que CJAD 800 AM, CHOM 97.7, Virgin Radio, evenko, Centre Bell, Place Bell, OSHEAGA, îLESONIQ, Les FRANCOS de Montréal, le Festival International de Jazz de Montréal et le Festival d’été de Québec.

Gestionnaire reconnu parmi les 30 chefs de file de moins de 30 ans qui font bouger l’industrie selon le palmarès 2020 30/30 Infopresse, il participe activement au rayonnement et à la reconnaissance des réalisations et du talent dans l’industrie de la musique francophone et anglophone au Canada à titre de délégué de l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement/Les prix JUNO. Il a également contribué au rayonnement de diverses initiatives et continue de soutenir plusieurs causes et organismes tels Le Fonds Unison, l’Association canadienne de musique sur scène (campagne #ForTheLoveOfLIVE), le Sommet sur les violences et le harcèlement à caractère sexuel en culture au Québec et le comité Jeunes Leaders de Tourisme Montréal, parmi d’autres.

« J’applaudis ce nouveau conseil d’administration présidé par Francis Gaudreault. Et, au nom de l’équipe de la SDC, je souhaite la bienvenue à Karl Boulanger et Philip Vanden Brande au sein de notre organisation», a déclaré Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial du Village. «Je suis convaincue que notre collaboration sera le fondement de réalisations extraordinaires. Ensemble, nous allons continuer de transformer les défis en opportunités et assurer un avenir encore plus prometteur pour le Village. »

Le Conseil d’administration de la SDC du Village (dans le même ordre sur la photo ci-dessus) est donc composé maintenant de :

Francis Gaudreault (Armada par The Men’s Room) – Président du conseil

Nicolas Wegel (EAC Construction) – Vice-président

Sébastien Bouillon (Banque Nationale) – Trésorier

Geneviève Duguay (Caisse Desjardins du Quartier-Latin)

Marie-Ève Koué (La graine brulée)

Sandra Picard (Arrondissement de Ville-Marie, Ville de Montréal)

Karl Boulanger (Société d’avocats Torys s.e.n.c.r.l)

Philip Vanden Brande (annexe média)

Par voie de communiqué la Société de développement commercial du Village Montréal dit «remercier l’ensemble des administrateur·rice·s des 19 dernières années pour leur généreuse contribution bénévole et salue particulièrement Bruno Laprade (Égides), membre sortant, pour son implication importante auprès de la SDC.

Rappelons que la Société de développement commercial (SDC) du Village représente quelque 255 entreprises situées sur la rue Sainte-Catherine Est entre Berri et Cartier et sur la rue Atateken entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Robin.