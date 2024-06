Aimé Chartier célèbre ses 80 ans au bar Le Cocktail

L’événement «Bonne fête Aimé Chartier», 60 ans de carrière et 80 ans de vie, aura lieu au bar Le Cocktail dans le Village, le 7 juillet, dès 18h. Le tout pour célébrer ce grand artiste et bâtisseur de la communauté LGBTQ+ qui a été tour à tour animateur, maître de cérémonie (MC), comédien, metteur en scène et j’en passe.

Bon, si vous avez 25 ans ou même 35 ans, c’est probable que vous ne connaissez pas Aimé Chartier puisque celui-ci a animé les belles soirées de cabarets tels que L’Entre-Peau à Montréal et le Liberace à Québec.

«Lorsque j’ai fait l’École nationale de Théâtre, je ne pensais jamais me rendre aussi loin et durer aussi longtemps, nous avait dit Aimé Chartier dans une entrevue au Fugues (en 2019). Aujourd’hui, je regarde le chemin parcouru et je crois que c’est ma polyvalence qui fait que je travaille encore. Car j’ai fait du théâtre à Québec, au Trident, au Théâtre du Vieux-Québec où j’ai joué, entre autres, avec Marie Tifo et Rémi Girard, et [j’ai fait également] des théâtres d’été. J’ai produit des revues de Music-Hall, j’ai coordonné et animé des congrès. J’ai été maître de piste du Cirque International de la Ronde, etc. C’est Guilda qui m’a vu à Québec et qui m’a donné un contrat au Théâtre des Variétés où j’ai travaillé avec les plus grands : Gilles Latulippe, Manda Parent, La Poune et Jean-Louis Millette, pour ne nommer que ceux-là. […]»

À noter qu’Aimé Chartier a longtemps œuvré aussi comme coiffeur et habilleur au réseau TVA. Bien sûr, il y aura plusieurs artistes invité.e.s pour cette occasion unique du 7 juillet prochain lors du Dimanche Show de Michel Dorion.

INFOS | Dimanche 7 juillet à 18h

Au bar Le Cockltail, 1669, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

Pour les billets : https://lepointdevente.com