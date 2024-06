LIQUEUR POMELO DISTILLERIE CIRKA, ORIGINE QUÉBEC (MONTRÉAL)

Code SAQ : 15357336 • 39$

Une autre proposition fruitée de cette distillerie que j’affectionne. C’est joliment texturé, hyper savoureux et harmonieusement amer. C’est comme un mélange de pamplemousse confit et de pulpe de pomelo, avec une finale poivrée et un petit kick d’alcool. Pourra faire un super ingrédient de sangria, ou pour faire un paloma, ou juste avec un trait de soda, sur glace.