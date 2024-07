L’état de la représentation 2ELGBTQIA+ dans les industries canadiennes des écrans

Une nouvelle étude sur la représentation des personnes 2ELGBTQIA+ dans les industries canadiennes du cinéma, de la télévision, de la diffusion continue et du jeu vidéo conclut qu’il existe encore des lacunes importantes dans la façon dont cette diversité est représentée, malgré quelques améliorations récentes.

Pink Triangle Press publiait en juin dernier son premier Rapport rose, qui fait état de la représentation des personnes 2ELGBTQIA+ à l’écran, dans les secteurs du cinéma, de la télévision, de la diffusion en continu et des jeux vidéo. Il s’agit du tout premier examen exhaustif des marchés de langue française et anglaise de l’industrie canadienne du divertissement.

L’étude est basée sur des enquêtes avec des professionnel.les de l’industrie et le public, des entrevues qualitatives et des analyses de contenu médiatique recueillies de décembre 2023 à mai 2024. Ce rapport arrive à un moment où la représentation des personnes LGBTQ+ est plus importante que jamais. En effet, les données montrent que le soutien aux droits et à la visibilité des personnes 2ELGBTQIA+ au Canada est en déclin.

Si les hommes homosexuels sont le groupe 2ELGBTQIA+ le mieux représenté, ils ne représentent toujours que 7 % des personnages des émissions à grande écoute. Les auteurs expliquent notamment ces obstacles à l’inclusion par le manque de décideurs LGBTQ+ dans l’industrie, par des dirigeants trop « prudents », ainsi que par le recours aux figures de style et aux stéréotypes.

CRÉDIT PHOTO : La purge LGBT – la sombre histoire

« Dans le passé, la représentation des queers et des trans à l’écran a été dure», explique David Walberg, chef de la direction de Pink Triangle Press. «Elle était fondée sur des stéréotypes tordus et une diffamation dégradante. Leurs histoires ont été censurées, révisées ou ignorées. Il y a eu récemment une explosion de personnages queers, mais notre recherche révèle des lacunes et des problèmes importants, à la fois dans les portraits présentés à l’écran et dans l’expérience des travailleur·euses de l’industrie. »

CRÉDIT PHOTO : Hate People, People Hate Me will air on CBC

En résumé

93% des professionnels de l’industrie croient que la représentation à l’écran des personnes 2ELGBTQIA+ au Canada est extrêmement importante.

90% des professionnels du secteur des médias s’entendent que la représentation à l’écran favorise la compréhension et l’acceptation des personnes 2ELGBTQIA+ dans la société en général.

85% des professionnels constatent que la représentation des personnages 2ELGBTQIA+ à l’écran s’est améliorée au cours des 5 dernières années. Cependant, bien que des progrès aient été réalisés dans toutes les industries, il existe encore des manques importants au niveau de la représentation.

93% des personnes interrogées estiment que la représentation des identités 2ELGBTQIA+ est inégale. Les personnages bispirituels, trans et ayant une diversité de genre sont considérés comme étant davantage sous-représentés que les autres identités 2ELGBTQIA+, en particulier par rapport aux hommes gais.

Les identités 2ELGBTQIA+ restent considérablement sous-représentées dans le paysage médiatique canadien. On manque particulièrement d’histoires 2ELGBTQIA+ nuancées, significatives et authentiques.

Bien que la représentation semble s’être améliorée ces dernières années, la grande majorité des professionnels de l’industrie croit que la représentation des personnages 2ELGBTQIA+ est souvent superficielle (85 %), stéréotypée (84 %) ou axée uniquement sur des traumatismes (88 %).