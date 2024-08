Entrevue – Elliot Page retourne aux sources dans le film Close to You

Elliot Page n’a pas été vu comme acteur dans un film de fiction depuis 2017. Dans les dernières années, l’acteur originaire d’Halifax n’a toutefois pas chômé, assurant la réalisation et la production de nombreux projets, en plus de jouer dans la célèbre série The Umbrella Academy, qui vient de diffuser sa dernière saison.

Présenté au Festival du film de Toronto l’année dernière, le film Close to You marque un retour pour Elliot Page en tant qu’acteur au grand écran, lui qui y assure également la coproduction. Le film suit Sam, un jeune homme trans qui retourne voir sa famille en banlieue ontarienne après quelques années d’absence. Ce retour aux sources suscitera des tensions, mais sera également l’occasion pour Sam de rebâtir des liens avec Catherine, une amie d’enfance.

Le Britannique Dominic Savage (I Am… et The Escape) réalise et coproduit le film. Lui et Elliot Page ont accepté de répondre à nos questions.

•••

Comment est venue l’idée du film ?

Dominic : La genèse du film vient d’une réunion orchestrée par un directeur de casting. Une réunion générale, juste pour voir s’il y avait quelque chose que nous pourrions faire ensemble. Et j’aime bien quand ça commence comme ça, parce que ça commence pour la bonne raison.

Ça commence parce qu’on croit en l’autre, en ce qu’on fait et pourquoi on veut le faire, et toutes ces questions fondamentales. Il n’y a pas d’idée en tête.

Il s’agit simplement de savoir ce que nous voulons faire. Qu’est-ce que cela va être ? En fait, tout d’abord, voulons-nous le faire ? Nous avons établi que c’était le cas, ce qui était vraiment formidable. Nous avons établi un lien. Nous nous sommes sentis à l’aise. Ensuite, nous avons commencé à travailler sur différents thèmes, idées et choses qui résonnent pour nous deux. Et tout a commencé à prendre forme. Vous savez, après de nombreuses conversations, on finit par écrire une histoire. Et c’est ce qui est merveilleux : s’il n’y avait pas eu cette rencontre, ça n’aurait pas eu lieu. C’est ce que j’aime.

Dominic, il s’agit de votre premier film canadien ?

Dominic : Oui, c’est exact. J’ai vraiment apprécié cette différence, d’être dans un paysage différent, une ville différente. C’était vraiment spécial et intense. Un voyage créatif à bien des égards, mais tout a émané de cette rencontre initiale avec Elliot et du sentiment partagé de vouloir créer quelque chose de cette façon. C’est une façon unique et différente de faire des films.

Elliot, en entrevue avec People, vous avez dit que ce film est un des « points marquants » (highlight) de votre carrière. Pourriez-vous expliquer pourquoi ?

Elliot : C’est vraiment de travailler avec Dominic. De faire partie de cette œuvre, en expérimentant le processus de réalisation du film. En tant qu’acteur — et je parlerai au nom des autres acteurs du film — tout le monde est tombé amoureux de cette façon de créer. Et il y a l’équipe incroyable… Nous mettions en forme cette danse très collaborative qui te permet d’aller de plus en plus loin. On faisait des prises de 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Tu te mets à jouer d’une manière qui semble… Eh bien, c’est tout simplement différent. C’est différent parce qu’on s’est mis à vraiment disparaître en eux et à vivre à travers eux. C’était tellement excitant et exaltant. C’était effrayant et stimulant par moments, bien sûr, mais surtout tout à fait exaltant. Je me sens très chanceux et j’espère pouvoir recommencer. C’est très drôle de parler de ce film parce qu’une grande partie a été naturelle et organique, la façon dont tout cela s’est mis en place, notre connexion, la façon dont nous collaborons.

Pensez-vous que les personnes trans et non binaires sentent de la pression de devoir parler à leur famille et de devoir s’expliquer ?

Elliot : Il y a beaucoup de pression. Je pense que, parfois, les gens ont besoin d’avoir des frontières saines pour pouvoir avancer dans leur vie d’une façon ou d’une autre. Il est injuste d’attendre de quelqu’un qu’il se mette constamment dans une situation qui lui sera préjudiciable sur le plan émotionnel ou qu’il se trouve dans un espace où il n’est même pas capable d’accéder à ce qu’il ressent parce qu’il n’y a pas d’espace pour avoir ces conversations ou cette exploration potentielle, quelle qu’elle soit, au sein de sa famille. Pour certaines personnes, il s’agit simplement d’une question de survie.

Les différents membres de la famille de Sam n’interagissent pas exactement de la même manière avec lui. Certains lui disent qu’il est courageux, d’autres veulent savoir avec qui il couche… Sentez-vous qu’il y a des choses que l’on peut dire ou ne pas dire dans ce genre de contexte ?

Elliot : Parce que c’est tellement improvisé, il y a tellement de choses qui ont été dites et auxquelles personne ne s’attendait. On voulait — surtout pour la famille — mettre en place de légers paramètres, comme : « O.K. Il rentre chez lui. Sa famille n’est pas une famille stéréotypée, super transphobe et traumatisante. » Mais nous voulions explorer, nous voulions avoir une approche nuancée envers tous ces membres de la famille, dans les interactions qu’ils ont avec Sam. Et je pense que c’est en grande partie grâce à Dominic, qui a rencontré différents acteurs pour jouer ces rôles. En fin de compte, il s’agissait de créer un espace où les membres de la famille font de leur mieux. Ils n’y parviennent peut-être pas encore. Ils projettent ce qu’ils pensent que Sam devrait vouloir, ils projettent ce que son désir devrait être dans la vie ou quoi que ce soit d’autre. Je voulais aussi mettre en valeur le contraste entre la façon dont Sam est perçu par sa famille — et comment il réagit à cela —et la façon dont il est avec Catherine. Et c’est très différent. Les choses qu’elle dit et communique dans la façon dont elle le regarde et le voit.

Une vague de transphobie semble s’emparer du pays. Avez-vous des commentaires à ce sujet ?

Elliot : C’est horrible. C’est affreux. C’est inquiétant. On ne peut qu’espérer que les gens sachent que ce n’est que pour un moment. Nous le savons, le progrès n’est malheureusement pas linéaire. Et nous assistons à ce retour de bâton et c’est juste… J’espère que les gens qui sont peut-être moins familiers avec nos vies et qui nous sommes… j’espère que les gens qui connaissent peut-être moins bien nos vies et qui nous sommes pourront s’informer sur ce qui se passe, parce que c’est vraiment un moment difficile pour la communauté.

INFOS : Close to You — présentement à l’affiche