Le parcours d’un artiste queer

Le secteur culturel au Québec est un véritable moteur économique et social. Avec plus de 160 000 travailleurs, ce secteur représente une force vive, participant activement à la richesse collective de la province. En 2023, la culture au Québec a contribué à hauteur de plus de 15 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB), ce qui démontre l’importance cruciale de cette industrie dans l’économie québécoise. Soutenu par des organismes comme Compétence Culture, le comité sectoriel de main-d’œuvre en culture, celui-ci joue un rôle essentiel dans la reconnaissance et le rayonnement des métiers ainsi qu’au développement des compétences des artistes, artisan.e.s, travailleur.euse.s de la culture.

Mais derrière ces chiffres impressionnants se trouvent des parcours individuels qui incarnent l’âme de cette industrie. Pour illustrer cet impact, rencontrons Caro Morcos, un artiste trans et non-binaire qui incarne la passion et la résilience dans le milieu culturel. Artiste interdisciplinaire, travailleur culturel, performeur, et organisateur d’événements communautaires queer, Caro est une source d’inspiration au Studio 303, une pépinière artistique qui soutient les artistes marginalisés à travers des ateliers de formation.

Un parcours : Entre passion, engagement et résilience

Caro partage aussi les défis rencontrés en tant que personne trans et non-binaire : « J’ai étudié en théâtre à l’UQAM ; ensuite, comme je co-organisais des événements queers en parallèle de projets de création, j’ai été suivre le programme de gestion des entreprises culturelles aux HEC Montréal, explique Caro Morcos. J’ai un parcours qui est très diversifié. J’ai ainsi eu l’occasion d’explorer diverses facettes d’une carrière artistique. »

« Avoir différentes perspectives me permet de mieux naviguer dans le milieu et de surmonter certains obstacles. J’ai eu la chance d’être entouré de personnes qui m’ont soutenu et encouragé à rester intègre. »

Grâce à des collaborations, Caro a suivi des formations au Studio 303, un espace inclusif qui appuie les artistes hors des sentiers battus, notamment les artistes queers et BIPOC (Black, Indigenous, and People Of Color). En tant que coordinateur des ateliers professionnels au Studio 303, Caro joue un rôle clé dans le soutien des artistes en danse et en performance interdisciplinaire. « Dans le cadre de mon travail, il est essentiel pour moi de faire connaître et d’encourager les initiatives par et pour les artistes sous-représenté-es dans le milieu. Nous abordons les enjeux intersectionnels et constatons la précarité de nombreux artistes. »

Le Studio 303 et Cultive : Un engagement pour la formation continue

Dans un secteur en perpétuelle évolution comme celui de la culture, la formation continue est non seulement un atout, mais une nécessité. Que l’on soit artiste, technicien.ne, ou gestionnaire, les compétences doivent être sans cesse mises à jour pour rester pertinentes et compétitives. « Cultive.ca est un site web qui vient rassembler l’offre de formations du secteur culturel, continue Caro Morcos. En plus des formations, il existe aussi une page qui réfère les offres d’emplois en culture partout au Québec. C’est la place pour rechercher de l’information, des ressources, ou trouver les formations qui te conviennent. » Le Studio 303 est bien présent sur Cultive.ca : on y découvre ses 35 ateliers de formations artistiques par années, très diversifiées.On prend à cœur le ‘’come as you are’’, afin d’appuyer les parcours artistiques variés, tout en prenant le temps avec les artistes de réfléchir ensemble sur leurs pratiques, sur ce qu’iels veulent faire, etc. Cela donne de très riches échanges entre les artistes et de belles collaborations.»

La culture est un domaine exigeant et en constante évolution, mais avec des outils comme ceux offerts par Cultive.ca, vous pouvez rester à la pointe de votre art et contribuer pleinement à l’épanouissement de la richesse culturelle québécoise, comme le fait chaque jour Caro Morcos en mariant art, culture et identité queer.

INFOS | https://www.cultive.ca