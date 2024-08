Full House septembre

Il reste encore quelques chauds rayons de soleil en banque avant que l’été tire sa révérence et que l’automne ne fasse son entrée en scène officielle! Pour étirer le plaisir encore juste un peu, je vous propose un retour sur les chansons les plus hot de l’été, qui vous donneront l’impression d’être encore au bord de la piscine. Comme suggéré par le nom de la chronique, je vous liste trois nouveautés et deux succès à réentendre pour compléter votre FULL HOUSE. Bon début d’automne à tous!

Trois sorties récentes à découvrir

BLOND:ISH feat. Post Malone (Taylor Swift remix) – Fortnight

La pop star américaine de 34 ans s’est associée à la DJ montréalaise BLOND:ISH pour sortir un remix de Fortnight avec Post Malone en mai dernier. La version remaniée accélère la chanson originale de Taylor Swift, en y ajoutant quelques couleurs électroniques et un rythme qui donne envie de danser. L’icône de la pop a même souligné la collaboration avec la Montréalaise sur ses plateformes sociales : « Blondie vient de sortir le #FortnightBLONDISHRemix et c’est teeeeellement ‘maintenant t’es dans un club’, a tweeté le compte Taylor Nation après la sortie du remix. BLOND:ISH sera au Piknic Electronik le 15 septembre. Ne manquez pas ça !

Kevin McKay – In The Air Tonight

Selon son label Glasgow Underground, l’une des premières choses qui ont attiré Kevin McKay vers la musique dance était une mixtape qu’il a reçu d’un DJ qui jouait dans les soirées Sunrise de Londres. In The Air Tonight de Phil Collins était à la fin du mix, et McKay pouvait imaginer à quel point ce serait incroyable de l’écouter au lever du soleil à la fin d’une nuit de rave. Alors que ses chansons plongeaient de plus en plus profondément dans le territoire afro-house, il imaginait comment la voix emblématique de Collins sonnerait sur un rythme percussif lent. Il s’avère que la magie opère et que ça fonctionne à merveille! Si vous aimez Les Gout ou The Boy Is Mine de James Mac, vous adorerez la version de Kevin McKay de ce classique des îles Baléares sortie en mars.

Cyril (remix de Disturbed) – The Sound of Silence

Une histoire fascinante, exactement comme je les aime! Le DJ et producteur australien Cyril Riley a remixé en février dernier la version de 2015 du groupe de métal Disturbed de la version de 1964 du groupe de rock Simon & Garfunkel de la chanson Sound of Silence. Malgré les plaintes des fans de métal, le résultat est absolument époustouflant et séduit les fans de dance du monde entier depuis sa sortie. Bravo à Cyril pour avoir intégré la voix hardcore originale de David Draimen (Disturbed) à ce beat house. Cela prouve une fois de plus que les genres peuvent se mélanger et que la diversité rend la musique encore plus riche.

Deux succès à réécouter

The Blessed Madonna feat. Clementine Douglas – Happier

Notre superstar locale Ian Jackman a offert aux festivaliers une délicieuse chanson lors de son set au T-Dance de la Fierté, Happier ft. Clementine Douglas, qui, étonnamment, était passée sous mon radar. La chanson est sortie en février dernier alors que The Blessed Madonna nous revenait avec ce nouveau single pour lancer l’année 2024. Une nouvelle chanson très attendue après que le DJ ait fait la tournée des pistes de danse du monde entier. Happier voit The Blessed Madonna s’associer à l’étoile montante Clementine Douglas – chanteuse dance de l’année 2022 selon la de BBC Radio 1 et la somptueuse voix derrière le tube percutant de 2023 de Sonny Fodera, Asking. La sortie de Happier faisait suite à Carry Me Higher de The Blessed Madonna en novembre dernier.

Cyril – Stumblin’ In

Je parle rarement du même artiste deux fois dans la même chronique, mais Stumblin’ In mérite une place dans cette page en tant que l’un des tubes les plus efficaces à mettre sur une piste de danse et surtout, qui ne se démode pas même après avoir joué en boucle sur toutes les radios depuis novembre dernier. Cyril a terminé l’année 2023 avec ce qui allait devenir l’un des vers d’oreille les plus puissants de 2024 (il faut vraiment vivre en dessous d’une roche pour ne pas avoir entendu la chanson). Remix de la chanson de 1978 par Chris Norman et Suzi Quatro, la nouvelle version a propulsé le DJ au rang de superstar, envoutant les foules partout dans le monde. N’hésitez pas à la réécouter, elle sonne toujours aussi nouvelle et entrainante.