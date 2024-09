Festival Quartiers Danses, sous le signe de la danse contemporaine pour une 22ᵉ édition !

Avec 30 chorégraphes et compagnies provenant de 7 pays différents, la 22e édition du Festival Quartiers Danses, prévue du 5 au 14 septembre, promet une diversité artistique impressionnante, explorant des thèmes aussi variés que le vieillissement, la déconstruction de la masculinité, l’absurdité, la mythologie, l’ère numérique, la nature humaine, les relations sociales, l’affirmation de soi, le flux nerveux, l’eau et le mouvement, et bien d’autres sujets d’actualité et thèmes inspirants.

Aux côtés de figures bien établies telles que Margie Gillis, Janie & Marcio, Jérémy Galdéano, Étienne Delorme, Nicolas Zemmour, Morgane Le Tiec, Amara Barner, Jane Mappin, Tentacle Tribe et Karla Étienne, des talents de renommée internationale venus d’Afrique du Sud, de Suisse, d’Islande, du Brésil et des États-Unis seront également présents, certains dévoilant leurs créations pour la première fois en Amérique du Nord et au Canada. De plus, pour une deuxième année depuis la fondation du FQD sera mise en place une programmation pour les enfants et leur famille : le FQD mini. Un événement à ne pas manquer !

Comme chaque année au FQD, les projecteurs seront braqués sur les étoiles montantes de la danse, mettant en lumière la relève artistique de demain. Des œuvres chorégraphiques captivantes présentées par de jeunes talents prometteurs, prêts à éblouir les publics de tous âges avec leur passion, leur virtuosité et leur créativité débordante seront à l’honneur tout au long du festival, dans divers lieux.

En attendant l’annonce des spectacles gratuits en contexte urbain du festival et d’autres initiatives culturelles organisées par le FQD, les billets sont d’ores et déjà disponibles à l’achat.

VENDREDI 6 SEPTEMBRE – Cinquième Salle de la Place des Arts à 19 h

Le Festival Quartiers Danses vous a concocté une soirée d’ouverture spectaculaire proposant six extraits exclusifs des spectacles de cette 22e édition, dévoilant toute la diversité et la profondeur des performances qui vous attendent. Préparez-vous à être transporté.e.s dans un univers de mouvements et d’émotions alors que Tentacle Tribe, Pauline Berndsen Danse, Grands Ballets canadiens avec Jérémy Galdéano et Vera Kvarcáková, Grands Ballets canadiens avec Étienne Gagnon Delorme, Jane Mappin et Margie Gillis vous offriront des moments uniques de danse et de création.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE – Cinquième Salle de la Place des Arts à 20 h

Occasion de découvrir des performances d’artistes du Brésil et du Québec : deux extraits de Syntonie par Janie & Marcio, les lauréats de l’émission de danse télévisée RÉVOLUTION en 2019, ainsi que deux spectacles combinant musique live et danse des artistes brésiliens Flavia Tapias (Nouvelle Création) et Renato Vieira (Rock Suite : « The Dark Side »).

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE – Cinquième Salle de la Place des Arts à 14 h

Plongez dans l’univers envoûtant de la légende des Moires avec la Compagnie de danse Sursaut ! Découvrez trois sorcières, incarnations des sœurs du destin, dansant avec des tresses démesurées, dans un spectacle captivant pour tous les âges.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE – Cinquième Salle de la Place des Arts à 20 h

Une soirée en compagnie des talentueuses chorégraphes et danseuses Jane Mappin (Fleeting moments : Studies in Being Human) et Marcia Milhazes (Guarde-Me). Leurs œuvres nous invitent à réfléchir sur la condition humaine, les relations amoureuses et la façon dont notre mémoire oublie, mais pas notre corps.

LUNDI 9 SEPTEMBRE – Cinquième Salle de la Place des Arts à 19 h

Venez apprécier une soirée de performances montréalaises dansées riches en variété. Vous aurez l’occasion d’assister à des œuvres chorégraphiques captivantes et dynamiques de Karla Étienne (Solo Kolektif), de Pauline Berndsen Danse (Insectoïdes), du ZemmourBallet (Les évadé.e.s de la moraline) et de Tentacle Tribe (Tangible Shadow of Former Self).

MARDI 10 SEPTEMBRE – Cinquième Salle de la Place des Arts à 19 h

Découvrez deux solos intrigants d’artistes de la relève — Amara Barner (Ceremony for the Echoes of Chaos) et Leah Hamel (Almost There) —, offrant un aperçu de l’introspection personnelle et de la quête de guérison. Ensuite, ne manquez pas la première de Sans Toi[T] à Montréal, la nouvelle création du duo Janie & Marcio, lauréats de RÉVOLUTION en 2019. Cette pièce, centrée autour d’une table, explore les rencontres et les dynamiques relationnelles de manière unique.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE – Cinquième Salle de la Place des Arts à 19 h

Cette soirée promet d’être riche et variée ! Vous aurez l’opportunité de découvrir un solo contemporain d’une artiste islandaise, Ólöf Ingólfsdóttir (Something About Clouds) sur de la musique baroque, offrant un contraste vivifiant, suivi d’un solo électrisant de Zachary Bastille (Embrasement Synaptique), finaliste de RÉVOLUTION en 2024, capturant la nature électrique du flux nerveux. Pour clôturer la soirée, vous découvrirez une pièce poétique de Cai Glover (3 Frames of Worry) explorant les thèmes de l’eau et du mouvement.

JEUDI 12 SEPTEMBRE – Cinquième Salle de la Place des Arts à 19 h

Profitez d’une soirée entière en compagnie de la danseuse et chorégraphe canadienne de renom, Margie Gillis et des interprètes du Projet Héritage. Vous aurez la chance d’assister à Toutes ces choses qui fleurissent, un spectacle poétique et captivant autour des thèmes de la nature humaine, des relations sociales et de l’affirmation de soi, offrant un regard introspectif sur notre condition humaine et l’avenir de la danse.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE – Cinquième Salle de la Place des Arts à 19 h

Les chorégraphies de cette soirée vous emmèneront dans les univers singuliers et profonds d’artistes de Montréal et de New York. Venez à la découverte des chorégraphes Emma-Lynn Mackay Ronacher (What She Saw), Maya Orchin & Stefanie Nelson (Nostra Dea : 2) et du duo Rebecca Margolick & Jason Martin (The One(s) Who Never Lived).

SAMEDI 14 SEPTEMBRE – Cinquième Salle de la Place des Arts à 19 h

Explorez l’univers vibrant et réfléchi de la collaboration entre Hominal/Xaba. Cette performance nous confronte à des questions contemporaines sur l’ère numérique, avec des mouvements saisissants et une utilisation spectaculaire de la scénographie qui en font une expérience visuelle en constante

évolution.

INFOS | https://quartiersdanses.com