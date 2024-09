Troye Sivan considère que la suggestion selon laquelle il est en tournée pour aller sur Grindr à de nouveaux endroits «est véritablement homophobe»

«Je pars en tournée parce que j’ai sorti un album et parce que les gens achètent des billets pour venir voir le spectacle», a déclaré Sivan sur les réseaux sociaux. Troye Sivan a riposté à un commentaire anonyme qui suggérait qu’il était en tournée uniquement pour aller sur Grindr dans chaque ville où son spectacle s’arrête.

Le chanteur de «One Of Your Girls», qui était à Montréal lundi dernier avec Charli XCX , dans le cadre de SWEAT, leur tournée commune en Amérique du Nord, a répondu sur TikTok à la rumeur, la qualifiant de « véritablement homophobe ».

«Les hétérosexuels se sentent beaucoup trop à l’aise», a-t-il déclaré. «J’ai sorti un album. Je suis en tournée avec Charli XCX. Nous donnons 22 spectacles aux États-Unis et au Canada qui, soit dit en passant, sont complets à 95 %.

«Je n’ai pas honte de ma sexualité», a ajouté Troye Sivan. « Mais dire que je parcoure l’Amérique pour rencontrer sur Grindr à chaque arrêt est vraiment homophobe. C’est un stéréotype. «Don’t sex shame me». Par ailleurs, je n’ai pas besoin de parcourir le pays pour baiser. Je peux baiser où je veux. Je peux baiser à Los Angeles ou ailleurs. «Je pars en tournée parce que j’ai sorti un album et parce que les gens achètent des billets pour venir voir le spectacle.»

Poursuivant, Sivan exprime son inconfort face à la façon dont les gens utilisent certains termes lorsqu’ils font référence aux hommes homosexuels. «Si vous dites minet (twink) alors que vous vouliez dire fif (faggot), c’est toujours une insulte«, a-t-il déclaré. « Ça nous appartient. Je ne pense pas que les hétérosexuels devraient utiliser ça, pour nous décrire».

Charli XCX et Troye Sivan ont donné le coup d’envoi de leur tournée SWEAT à Détroit au Little Caesars Arena, le samedi 14 septembre, puis étaient de passage à une Place Bell (à Laval) bondée.

Outre les chansons de leurs albums Something To Give Each Other et Brat, la setlist comprend les collaborations du duo ‘1999‘ et le nouveau remix de ‘Talk Talk‘, tiré du prochain album de remix de Charli, Brat and it’s completely different but also still brat, qui sort le 11 octobre.

La tournée SWEAT se poursuit en septembre et octobre, avec une date finale le 23 octobre à Seattle.