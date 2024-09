ÉCLOSION, Créations émergentes en métiers d’art 

Cet automne, plongez dans un univers créatif fascinant et découvrez les talents de demain lors de la première édition d’ÉCLOSION! Cette exposition unique vous invite à la Galerie Art Mûr, du 19 octobre au 2 novembre 2024, pour un voyage au cœur des métiers d’art contemporains. Venez explorer des œuvres audacieuses et inédites créées par une nouvelle génération d’artisan•es, diplômé•es des écoles-ateliers de Montréal.

L’essor des talents émergents

À travers une sélection rigoureuse effectuée par un jury pluridisciplinaire, l’exposition ÉCLOSION rassemble des diplômé•es talentueux•euses issu•es de formations spécialisées telles que la céramique, la joaillerie, l’ébénisterie d’art, et plus encore. Ces créateur•trices explorent de nouvelles techniques tout en valorisant les traditions artisanales, offrant ainsi une vision audacieuse et contemporaine de leurs disciplines respectives.

ÉCLOSION se distingue par sa volonté de mettre en avant des créateurs et créatrices en début de carrière, offrant ainsi une opportunité rare de découvrir des pièces uniques réalisées par des diplômé•es des écoles spécialisées en métiers d’art. L’exposition donne également une occasion aux participant•es de présenter leurs œuvres dans un cadre professionnel et de partager leur vision du métier avec le public.

Invitation à l’exploration

Du 19 octobre au 2 novembre 2024, la Galerie Art Mûr accueillera donc une sélection d’œuvres soigneusement choisies pour leur originalité et leur maîtrise technique. Ouvert à toutes et tous, cet événement gratuit sera un lieu d’échange où les visiteurs pourront s’immerger dans des univers artistiques variés.

Chaque œuvre exposée reflète le savoir-faire, l’expérimentation et la passion des artisan•es pour leur matériau de prédilection. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de découvrir les artisan•es de demain et d’admirer leurs créations originales dans un univers inspirant!

Voici les 17 exposant•es, leur année de diplomation et leur spécialité :

Céramique : Paul Guidera, 2018

Sophie Manessiez, 2021

Marie Bourguignon, 2023

Joaillerie : Joanie Guillemet, 2023

Justine Bonnin, 2018

Laura Sasseville, 2017

Ébénisterie d’art : Thomas Vieren, 2023

Juliette Huneau, 2019

Impression textile : Magali Robidaire, 2019

Verre : Dorothée Bouliane, 2022

Sécrétion-Féline, 2018

Jeanne Létourneau, 2021

Métiers du cuir : Noémie Marchand, 2023

Gianhi Tran, 2021

Construction textile : Agathe Dessaux, 2023

Marielle Saucier, 2022

Lutherie : Shawn Conway, 2018

Une exposition des Écoles-ateliers de métiers d’art de Montréal : Atelier Textile, Centre de céramique Bonsecours, Centre des métiers du cuir de Montréal, Centre des textiles contemporains de Montréal, École d’ébénisterie d’art de Montréal, École de joaillerie de Montréal, École-atelier Lutherie-Guitare Bruand, Espace VERRE; en collaboration avec l’Institut des métiers d’art – Cégep du Vieux Montréal, le Conseil des Métiers d’art du Québec et la Galerie CRÉA.

INFOS | ÉCLOSION | Créations émergentes en métiers d’art,

à la galerie Art Mûr de Montréal du 19 octobre au 2 novembre 2024.

https://www.metiersdart.ca

https://artmur.com