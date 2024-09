GIN LIND & LIME

PORT OF LEITH DISTLLERY, LONDON DRY GIN, ÉCOSSE (ROYAUME-UNI)

Code SAQ : 15328746 • 56,50$

Ma curiosité est devenue vite irrésistible quand j’ai vu ce produit qui évoque deux de mes péchés mignons : un bon gin et un kilt. La joie fut au rendez-vous après l’avoir savouré. Je me suis régalé ! Attention, à 44 % d’alcool, il n’est pas timide. Mais sa précision aromatique, sa texture joufflue et sa persistance valent bien son prix. Il a des notes franches de lime, une belle touche de genièvre et une finale poivrée qui s’étire fort agréablement. On sent l’alcool à l’attaque, mais il s’amadoue rapidement. Il fera un grog de rêve, cet hiver. Et il est bio. Bref, un gros coup de cœur, pour moi.