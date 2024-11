Josh Hunter s’est spécialisé dans un genre peu exploité : le roman-feuilleton BDSM. Après avoir exploré une vengeance à l’encontre du quart-arrière d’une école (Settling the Score) et une île où se pratique le trafic sexuel de jeunes hommes (Jocks for Sale), il plonge maintenant dans une Amérique dystopique où l’esclavage est légalisé.

The Collateral (Le nantissement) s’ouvre sur une rencontre entre Wesley et son père qui lui expose la situation très précaire de l’entreprise familiale. Selon lui, une seule solution est envisageable : que Wesley renonce à ses droits et devienne une propriété sur laquelle une banque pourra consentir un prêt. Dans quatre ans, le prêt sera remboursé, ses droits lui seront réattribués et tout redeviendra comme avant. Bref, une simple formalité puisque rien ne changera vraiment si ce n’est au niveau légal.

Une prémisse étrange qui se déroule dans un futur indéfini post-Trump où une loi permettant l’asservissement vient régler deux « problèmes » : le flot d’immigrants illégaux et les droits trop importants accordés aux mineurs. Bien que réticent, Wesley finit par plier puisque la survie de sa famille dépend d’un sacrifice avant tout théorique. Par ailleurs, à l’aube de ses 18 ans, il présente des caractéristiques hors normes qui élèvent sa valeur : il est blanc, blond aux yeux bleus, athlétique et très bien monté.

Bien que les romans de Josh Hunter s’inscrivent dans un érotisme BDSM, il porte toujours grand soin à développer la psychologie de ses personnages. Ce premier chapitre, sobrement intitulé It’s just a formality, porte avant tout sur la descente aux enfers progressive de Wesley, qui évoque clairement des pans de l’histoire des États-Unis : code à barres tatoué au corps, vêtements identifiant son statut, collier de propriété, salles de toilettes séparées, interdiction d’adresser la parole à un citoyen, obligation de marcher en retrait, appréhension policière arbitraire, etc.

Wesley n’est pas surpris de constater que son frère aîné jubile de le voir ainsi réduit à un statut de propriété, mais est choqué que son père ne voit progressivement en lui qu’un simple investissement. Au détour d’une phrase, l’auteur précise par ailleurs que Wesley est hétérosexuel et que son frère et son père sont résolument homophobes. Par ailleurs, n’oublions pas que le contrat de prêt comporte une clause stipulant que la banque peut reprendre possession de ses biens s’il y a non-respect du calendrier de remboursement. Nul doute que ces éléments referont surface au cours des prochains chapitres.

Bien évidemment, cette lecture n’est pas destinée aux âmes sensibles, mais a le mérite d’entrelacer des éléments peu présents dans la littérature BDSM : des personnages complexes et une critique sociale. Reste cependant à voir quelle direction l’auteur empruntera au cours des prochains chapitres. Une version française est disponible, mais comporte de nombreuses coquilles, notamment des accords erronés et des traductions littérales.

INFOS | The Collateral / Josh Hunter. [États-Unis] : Josh Hunter, 2024, Chap. 1 : It’s just a formality, 154 p.

Le nantissement / Josh Hunter. [?] : Josh Hunter, 2024, Chap. 1 : Ce n’est qu’une formalité, 128 p..