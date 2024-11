Également à la programmation d’image+nation37

Voici 7 autres longs métrages que nous n’avons pas eu l’occasion de prévisionner, mais qui sont au programme de la 37e édition d’image+nation.

Euridice, Euridice

La virgule centrale qui découpe le titre en deux représente la séparation autour de laquelle s’organise ce diptyque concis et incisif. Elle reflète la façon dont la musicienne Ondina, basée à Rome, comme le héros légendaire Orphée, a besoin de se remémorer son amour perdu – la triste et belle Alexia – à travers la brèche du temps.

Euridice, Euridice est un conte réaliste raconté sur un ton mythique, avec des histoires d’amours tissée autour d’un imaginaire rempli des incessantes vagues de l’océan, d’un serpent de mauvais augure, et de femmes qui se baignent tout en se mouvant les unes entre les autres telles des nymphes. Sans oublier Alexia (Sarantopoulou) qui tente d’atteindre Ondina (Quadri) malgré la déchirure, tentant de la persuader de s’approcher ou de s’éloigner de Daria (Menichetti), laquelle voudrait danser jusqu’au matin avec son coeur enrayé.

Aussi dans ce programme, le court métrage LA RIVIÈRE: Un après-midi, trois élèves du secondaire sortent furtivement de leur internat catholique pour filles. Sunny, la nouvelle fille, est allée nager dans la rivière. Sarah a hâte de la rejoindre, même si Clémence désapprouve.

Présenté le VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024 à 21h à la Salle Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM.

Who Wants to Marry an Astronaut?

Lorsque son conjoint refuse de l’épouser après 15 ans de vie commune, un Espagnol trop romantique a 10 jours pour trouver un homme qui jouera le rôle de son mari lors d’une cérémonie à Las Vegas. Une comédie loufoque, rythmée, haute en couleurs et portée par un bear craquant !

Après 15 ans de relation, David demande la main de Quique. Celui-ci refuse mais David veut à tout prix vivre « l’expérience du mariage » et, avec l’accord de son conjoint, mi-agacé, mi-amusé, il réserve une cérémonie à… Las Vegas ! Alors qu’il a déjà payé le billet d’avion de Barcelone à Vegas, la chambre d’hôtel, une Impala rouge et la chapelle kitsch, David a 10 jours pour trouver un homme qui acceptera de jouer le rôle du mari. Si vous aimez les comédies romantiques, les films d’Almodovar et les beaux bears sensibles, ce film est pour vous. Le récit est mené tambour battant, rythmé, haut en couleurs, et Raúl Tejón est craquant en colosse trop sensible.

Présenté le SAMEDI 23 NOVEMBRE à 13 h au Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia

Sabbath Queen

Tourné sur 21 ans, ce film passionnant retrace le parcours d’Amichai Lau-Lavie, rabbin gay, drag-queen, père biologique des trois enfants d’un couple de femmes et défenseur d’un judaïsme farouchement inclusif. Un parcours qui force l’admiration.

Descendant d’une lignée de 38 rabbins, dont son père survivant de la Shoah, Amichai Lau-Lavie, a su très jeune qu’il était profondément spirituel et aussi homosexuel. À la fin des années 90, il quitte sa famille et part vivre à New-York. Dès lors, il se battra pour réconcilier sa foi, sa créativité et son humanisme, créant une drag juive transgressive mais aussi Lab/Shul, une congrégation non-confessionnelle ouverte à tous, luttant pour les mariages inter-religieux et les droits LGBTQ+, mais aussi ceux des Israéliens et des Palestiniens, avant de devenir un rabbin conservateur pour, dit-il, changer le système de l’intérieur. Véritable force de la nature, ce personnage hors-normes n’est pas sans zones d’ombres et Sandi DuBowski (Trembling Before G-d) les montre tout autant que cette lumière qui, au fil des décennies, a mené la vie de cet homme décidé à n’abdiquer aucune des facettes qui le compose.

Présenté le DIMANCHE 24 NOVEMBRE 20 24 à 13h à la Salle Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM.

Under the Influencer

Une jeune artiste queer, douée et fragile, et une mentor dans le placard, aguerrie et manipulatrice. Jusqu’où iront ces deux femmes qui s’attirent et se repoussent ? Un long métrage habile, au croisement du film d’art et du thriller, dans un milieu où tous les coups sont permis.

Lex, une jeune artiste queer, talentueuse mais se débattant avec une santé mentale fragile, est prise en charge par Andrea, mentor d’expérience qui admire et encourage l’art digital de Lex mais qui manipule la jeune femme pour, dit-elle, inspirer sa création. Une relation trouble et potentiellement dangereuse, autant pour l’une que pour l’autre. Les deux réalisatrices mêlent habilement les thèmes du film d’art – le mystère de la création et l’appétit du marché ; la frontière, nourricière et destructrice, entre la folie et la réalité – et les codes du thriller sophistiqué : laquelle des deux protagonistes sera une vraie femme fatale ? Le tout teinté de thématiques queer qui renouvelle le genre. Dans le rôle de l’artiste tourmentée, Lauren Neal, également coréalisatrice, communique avec beaucoup de sensibilité les failles autant que les forces de son personnage.

Présenté le VENDREDI 29 NOVEMBRE à 19h à L’espace ONF

Drone

À Paris, une étudiante en architecture, épiée en permanence par un mystérieux drone, sombre dans la paranoïa. Un surprenant et fascinant premier long métrage à l’ère de l’intelligence artificielle.

Cam girl la nuit et étudiante en architecture le jour, Émilie est acceptée dans le prestigieux séminaire d’une école parisienne. Farouche, elle s’intègre peu au milieu universitaire mais lorsque son projet est accepté par le prof, architecte de renom, elle suscite la jalousie de ses camarades. Au cours d’une fête, elle rencontre la belle Mina, dj et musicienne, avec qui elle hésite à entamer une relation. Ce qu’elle cache à tout le monde, c’est qu’un mystérieux drone la suit partout, y compris dans l’intimité. Pourquoi ? D’où vient-il ? Que veut-il ? Simon Bouisson n’a pas encore la maîtrise de De Palma mais son premier long métrage s’inscrit dans la même veine : mélange de psychologie et de fantastique, montée implacable du suspense, thèmes sociaux et intimes bien imbriqués, mais à l’ère de l’intelligence artificielle, aussi séduisante qu’effrayante. Dans le rôle principal, Marion Barbeau est superbe d’intériorité et affiche une présence très forte à l’écran.

Présenté le VENDREDI 29 NOVEMBRE à 21h à la Salle Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM.

Si je meurs, ce sera de joie (If I die, It’ll be of Joy)

À travers le parcours de trois aîné·e·s LGBTQ+ qui refusent d’être invisibles, Alexis Taillant donne une voix à cet âge qu’on dit d’or dans ce documentaire aussi subversif que doux. Un film plus révolutionnaire qu’il n’en a l’air. « Je suis vieille et je vous encule » chante l’iconoclaste Brigitte Fontaine dans une de ses chansons qui donne son titre à ce documentaire subversif et doux.

Le ton est donné par le cinéaste, qui suit quelques vieux et vieilles LGBTQ+, entre leur quotidien, leur militantisme, leurs sexualités, leurs angoisses, mais aussi leur colère face à une société qui les rend invisibles, y compris à leurs propres yeux. Certains sont en couple et craignent la mort, d’autres souffrent de solitude et rêvent d’un monde plus juste mais en acceptant de participer à ce film aux images soignées et évocatrices, ils témoignent de la vitalité et de la diversité de cet âge où on n’a plus grand-chose à perdre. Comme Micheline, octogénaire révoltée qui rêve d’orgasmes, Yves qui cherche la tendresse comme il peut ou Francis, séropositif depuis 40 ans et fondateur de l’organisme Grey Pride.

Présenté le SAMEDI 30 NOVEMBRE 2024 à 15h15 à la Salle Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM.

Lakeview

Six amies de longue date et une séduisante « nymphe », se rendent sur la côte pittoresque de la Nouvelle-Écosse pour assister à une soirée « Bon débarras » en l’honneur du divorce de Darcy.

Au milieu de longues coulées de vin, des histoires enchevêtrées se heurtent de manière bruyante dans cette comédie noire nostalgique. Darcy (Lesley Smith) est enfin libérée de son mariage. Mais cela la place dans le collimateur de Dax (Hilary Adams), une séductrice nerveuse qui a l’habitude d’utiliser le sexe et sa carrière musicale comme un baume envoûtant.

Ses autres amies sont là pour la guider, mais elles aussi sont aux prises de distractions majeures : Lucy (Jessica Marie Brown) est sous le choc d’une rupture, Lauren (Nicole Steeves) n’est pas sereine face à l’œil vagabond de Phoebe (Faly Mevamanana), et les deux Julies (Stephanie Clarke, Kat McCormack), rayonnantes de leur grossesse mais figées au lit. Les activités usuelles sur le lac : la randonnée, la natation, et prendre trop d’ecstasy les rassemblent, tandis que le poids des bagages partagés menace de couler leur proverbial canot.

La scénariste-réalisatrice Tara Thorne insuffle à Lakeview le mordant de son thriller de vengeance audacieux Compulsus (I+N35, 2022), ajoutant un humour saccadé alors qu’elle navigue habilement d’une crise à l’autre, dessinant les contours de l’alchimie active tout en souplesse d’une véritable amitié.

Présenté le SAMEDI 30 NOVEMBRE 2024 à 21h à la Salle Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

LIEUX DE PROJECTION :

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.