Au Global Village de la conférence international sur le VIH de Munich 2024, une table ronde avec de nombreuses personnes aux cheveux grisonnants a attiré l’attention : la Silver Zone, un espace dédié aux personnes âgées vivant avec le VIH. Les personnes âgées vivant avec le VIH se sentent souvent isolées, leurs droits et leur dignité sont parfois négligés, et elles sont incertaines quant à l’avenir.

Sur le stand, un texte explicatif : « Notre objectif est de fournir un espace pour la socialisation et la mobilisation, en sensibilisant aux forces, aux besoins de soutien et aux expériences des personnes âgées, qui partageront leurs expériences, défis et stratégies pour bien vieillir. Une large gamme d’activités sera proposée. Celles-ci incluent des dialogues intergénérationnels, favorisant la compréhension et le respect entre les personnes vivant avec le VIH de tous âges ; des tables rondes et des intervenants-es présentant des preuves sur les facteurs affectant le bien-être global ; une affirmation de soi par des projets artistiques, des ateliers, des projections de films et des récits ; et la traduction des leçons apprises en recommandations pour des changements de politique visant à améliorer l’équité et la qualité de vie des personnes âgées vivant avec le VIH ».

Au cours d’un des débats autour des traitements VIH. Un homme, la soixantaine, se lève et prend la parole : « Cela fait 28 ans que je prends des ARV, j’ai voulu passer au traitement injectable mais mon médecin me l’a refusé ». Un autre homme lui répond : « Changez de médecin ! Le mien ne voulait pas non plus et il ne voulait pas entendre parler de I = I. Pour lui, c’était condom obligatoire même avec une charge virale indétectable… Il faut cesser de se faire dicter nos vies par nos médecins ! ». L’empowerment n’a pas d’âge et il n’est jamais trop tard pour (re)prendre le pouvoir sur sa santé.