Participants recherchés pour une étude utilisant la greffe fécale chez les personnes vivant avec le VIH

La thérapie antirétrovirale (TAR) contrôle l’infection par le VIH et contribue à améliorer la santé et la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Cependant, même lorsque le traitement antirétroviral est suivi correctement, persiste de l’inflammation. Cette inflammation peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de dysfonctionnement du cerveau et parfois de cancers. Pour diminuer cette inflammation, il est nécessaire développer des thérapies anti-inflammatoires. L’équipe du Dr Jean-Pierre Routy au centre universitaire de santé McGill, (CUSM) à Montréal évalue l’efficacité de la greffe fécale (l’étude Gutsy) et des participants sont recherchés. Si vous vivez avec le VIH, on vous expliquera de quelle façon vous pourrez vous joindre à l’étude.

L’étude Gutsy est une étude visant à améliorer la santé des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sous traitement antirétroviral (TAR).

Malgré le succès remarquable des TAR pour bloquer la multiplication du virus et le rendre indétectable, une inflammation persiste chez les PVVIH et peut augmenter le risque de problèmes de santé. L’inflammation provient notamment de l’intestin où le microbiote (les microbes qui vivent normalement dans notre intestin) des PVVIH manque de bactéries bénéfiques. Ce microbiote est complexe et contient des dizaines de milliard de micro-organismes, dont au moins 1000 types de bactéries différentes. De nombreuses bactéries sont « bonnes » et agissent comme une barrière pour prévenir les dommages intestinaux et l’inflammation. La TAR seule ne suffit pas à améliorer la composition du microbiote. On cherche donc à rééquilibrer le microbiote des PVVIH, pour réduire l’inflammation. Pour cela, notre étude explore une solution innovante : la transplantation de microbiote fécal (TMF).

Qu’est-ce que la transplantation de microbiote fécal ?

La TMF consiste à remplacer les microbes intestinaux d’un receveur par ceux d’un donneur en santé, et ainsi introduire des bactéries intestinales bénéfiques de l’intestin. Pour cela, on met le microbiote du donneur dans des capsules spéciale qui vont se dissoudre dans l’intestin et non dans l’estomac (voir photo).

Cette méthode a montré des résultats prometteurs pour améliorer la santé intestinale et réduire l’inflammation dans d’autres maladies comme les infections à C difficile, les maladies chroniques de l’intestin ou certains cancers.

L’objectif de l’étude Gutsy est de voir si la TMF en capsules pris avec les médicaments antirétroviraux peut réduire l’inflammation. Pour les PVVIH, Santé Canada autorise l’utilisation de la TMF dans le cadre de l’étude Gutsy pour évaluer la modification du microbiote intestinal pour réduire l’inflammation. Cela pourrait aussi améliorer la fonction immunitaire, et réduire le risque lié à l’inflammation.

Pourquoi participer ?

En rejoignant cette étude, vous pourrez :

• Contribuer à une recherche qui pourrait améliorer les traitements et la qualité de vie des PVVIH.

• Aider à comprendre l’influence de la santé intestinale sur le bien-être global des personnes.

Qui peut participer ?

Nous recherchons des participants :

• Vivant avec le VIH sous TAR avec une charge virale indétectable depuis au moins trois ans.

• Âgés de 18 ans ou plus.

• Présentant des marqueurs immunitaires spécifiques (comme un faible ratio CD4/CD8).

• N’ayant pas une co-infection active avec le virus de l’hépatite B ou C.

• Ne prenant pas d’antibiotique depuis 3 mois

À quoi s’attendre ?

L’étude Gutsy est une étude avec un groupe contrôle (placébo). Durant 6 visites à la clinique du CUSM, l’équipe examinera l’histoire médicale du participant. Des prises de sangs seront réalisées pour s’assurer que le virus reste indétectable et aussi pour mesurer le niveau d’inflammation. A chaque visite, nous demanderons aux participants de collecter un échantillon de selles à la maison. Les participants prendront 30 à 40 capsules de TMF ou des capsules avec un produit neutre à deux visites, puis seront suivi pendant 3 mois.

Des visites de suivi seront organisées pour évaluer les changements dans la santé intestinale et la fonction immunitaire. Toutes les procédures sont sûres, et la confidentialité de tous est notre priorité. La participation est volontaire et les participants peuvent se retirer de l’étude quand ils le souhaitent. Une compensation financière sera offerte à chaque visite.

Rejoignez notre étude pour faire avancer la science et améliorer la vie des PVVIH.

Pour plus d’informations, contactez notre équipe : Carolina Berini, Coordinatrice de recherche : [email protected] ou 514 934 1934 ext 34240 ou Josée Girouard, infirmière de recherche : [email protected]

L’étude Gutsy (CTN PT038) est autorisée par Santé Canada et le comité d’éthique du CUSM (#MP-37-2022-8695), et est une étude soutenue par le CTN (CTN PT038, https://www.ctnplus.ca/fr/study/ctnpt-038-letude-gutsy/.) Numéro clinicaltrials.gov : NCT06022406