Le retour du Salon du livre queer de Fierté littéraire

Les samedi 7 et dimanche 8 décembre, à la Comédie de Montréal (sur de Maisonneuve Est), se tiendra cette 3e édition du Salon du livre queer organisé par Fierté littéraire. Sous le thème « Se lire, une lettre à la fois », ce Salon est coprésidé par l’auteurice autochtone Moira-Uashteskun Bacon et l’auteur et sociologue Michel Dorais. Une trentaine d’écrivains et d’écrivaines seront sur place pour dédicacer leurs ouvrages et rencontrer le public.

«Nous organisons un salon du livre à thématique queer parce que dans les autres salons, la littérature queer est plus diluée, alors qu’ici, on rassemble les gens d’une grande diversité : des hommes, des femmes, des personnes trans et non binaires, des personnes racisées et autochtones, etc. Et surtout, pour que tout le monde se sente bien et accepté ici», explique Denis Martin Chabot, directeur artistique de Fierté littéraire qui a été fondée en 2012.



Moira-Uashteskun Bacon fait partie de Pekuakamiulnuatsh, la nation des Innus de Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean. Iel est finaliste aux Prix du Gouverneur général dans la catégorie de la littérature jeunesse pour son premier roman Envole-toi, Mikun (aux éditions Hannenorak). «Nous sommes très fiers de dire qu’on lui offre un espace bienveillant où Moira se sent très à l’aise, de noter Denis-Martin Chabot. Nous rejoignons ainsi d’autres communautés à l’intérieur de notre communauté queer et cela fait, justement, partie de la diversité et de l’inclusion. Pour ce qui est de Michel Dorais, en tant que coprésident de ce Salon, on ne pouvait pas passer, il fait beaucoup pour nos communautés depuis des années.»

Michel Dorais, qui nous a offert il y a à peine quelques mois son tout nouveau bouquin intitulé La Révolution des identités de genre enfin expliquée (Éditions du Trécarré), sera donc sur place également. Deux discussions sont prévues sous des thématiques qu’on retrouve souvent dans la littérature queer. La première, sur le thème du transfuge ou de l’ascension de classes, est animée par Sayaka Araniva-Yanez (Je regarde de la porno quand je suis triste, éditions Tryptique). Benoît Jodoin (Pourquoi je n’écris pas, éditions Tryptique) et Dalie Giroux (L’oeil du maître, éditions mémoire d’encrier) sont ses invité-es. L’autre thématique traite de l’autofiction et est animée par Denis-Martin Chabot (Escales parisiennes, éditions Crescendo!). Gabriel Cholette (Le Straight Park, éditions Triptyque) et Alexis Viens (Les pénitences, Le Cheval d’août) en sont les invité.es. «Ce sont des thèmes larges et assez universels dans la littérature queer, poursuit Denis-Martin Chabot. Transfuge et ascension des classes sont souvent associés au coming out, quand on quitte notre milieu qui est moins ouvert et on de garde plus le lien d’où on vient. Personnellement, je viens d’un milieu qui n’avait pas d’instruction, je regardais d’où je venais, mais j’avais honte. C’est mon expérience, mais cela arrive à bien des gens de nos communautés. On parle ici de ce phénomène d’ascension de classe et de mouvement qui est tellement répandu dans notre littérature. On quitte une classe sociale dans laquelle on a grandi pour une autre qui nous accepte plus.»



«Quant à la table ronde sur l’autofiction, oui, souvent les premiers romans sont inspirés de faits vécus, c’est quelque chose qui est très important dans la communauté queer. C’est presque un roman ‘’initiatique’’, c’est très intéressant. Ce sont donc deux discussions très larges, mais c’est souvent inspiré de ce qui arrive dans nos vies», continue-t-il.



L’heure du conte revient

Pour les familles «queers», on n’a pas négligé les enfants. On a prévu une programmation en matinée, avec l’heure du conte (dès 10h30), le samedi avec l’inégalable Barbada de Barbades et, le dimanche, avec Fabien L’Humour qui est l’alter ego drag king de Félicia Latour, une journaliste et éducatrice queer. Évidemment, pour que les enfants puissent avoir du plaisir et s’amuser un peu. «On sait tout ce qui s’est passé autour des heures du conte et des drags, mais il faut regarder ça avec un cœur d’enfant, les drags sont des personnages, souligne Denis-Martin Chabot. On aurait voulu en faire plus, mais on gratte déjà les fonds de tiroir étant donnée qu’on n’a pas beaucoup de subventions.»



Samedi à 16h, on pourra assister au lancement du tout nouveau livre d’Élise Martin, J’avale votre absence (aux Éditions TNT). «Élise avait gagné le prix ‘’Queer Académie’’, en 2022, à Fierté Littéraire», rajoute le directeur artistique de ce Salon. Parmi les auteurs présents pour dédicacer leurs livres et leurs œuvres on retrouvera, le 7 décembre, le très sympa Dominick Trudeau qui présentera son nouvel ouvrage Quand je pense à mes Noëls ! (aux Éditions TNT). Dimanche en fin de journée, la poétesse Pascale Cormier présentera une lecture publique avec ses invité.e.s. Les détails seront connus plus tard. L’entrée est gratuite, cependant une contribution volontaire sera fortement appréciée par les organisateurs. «Nous faisons ce Salon sans beaucoup d’argent surtout pour appuyer les gens de la communauté queer, mais si le public peut donner quelques dollars à l’entrée, cela nous aidera grandement. Surtout à trois semaines de Noël, les gens peuvent venir acheter des livres pour offrir en cadeaux et cela encourage les auteurs, autrices et autaires», dit Denis-Martin Chabot.

INFOS | De 10h à 17h au Théâtre La Comédie de Montréal, 1113, boul. De Maisonneuve Est, au coin de Wolfe. Infos : fiertelitteraire.ca

Les événements sur scène seront diffusés sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/@fiertelitteraire8239