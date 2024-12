Jessica Kirson : hilarante, audacieuse et… de retour à Montréal !

(Click here to read English version) Préparez-vous à rire sans arrêt alors que Jessica Kirson, humoriste chouchou du Festival Just For Laughs, revient à Montréal le 28 février 2025 pour une performance comique inoubliable à L’Olympia. Véritable force du monde de l’humour depuis plus de 20 ans, Jessica a rassemblé une masse de fans de toutes les générations, avec notamment des vidéos virales cumulant plus de 200 millions de vues sur les médias sociaux.

Jessica a fait sa marque au cinéma et à la télévision en produisant le documentaire FX Hysterical, mettant en vedette des légendes de la comédie comme Margaret Cho, Nikki Glaser et Chelsea Handler. Son émission spéciale d’une heure, Talking to Myself, produite par Bill Burr, présentée sur Comedy Central a reçu d’élogieuses critiques. Ses accomplissements comiques incluent aussi des apparitions dans The Tonight Show, This Week at the Comedy Cellar, The View, Netflix’s Friends Who Kill, Kevin Can Wait et bien d’autres encore.

En 2022, Jessica a sorti un album de canulars téléphoniques The Call Girls mettant en vedette des personnages tels que de vieilles grand-mères juives et des étudiantes sexy. L’album a été un succès instantané, consolidant sa place parmi les meilleures humoristes au monde.

Jessica fait partie de la crème des meilleures humoristes en tournée, appréciée pour son humour intrépide qui fait sa marque. Connue pour son incroyable présence sur scène, son style attachant, elle combine pure bêtise, vulnérabilité sincère et personnages scandaleux.

Elle a été honorée de nombreux prix, dont celui de « Meilleure humoriste féminine » par l’association MAC de New York et le prestigieux Nightlife Award « Meilleur·e humoriste de stand-up ».

Ne manquez pas votre chance de voir Jessica Kirson sur scène à Montréal cet hiver avant qu’elle ne filme son prochain grand projet. Ce n’est pas seulement un spectacle humoristique, c’est une occasion unique de voir le génie de Jessica Kirson en action!



INFOS | Jessica Kirson Live in Montreal! (en anglais), le 28 février 2025 à L’Olympia de Montréal.

Les billets sont en vente dès maintenant !

https://www.ticketmaster.ca/jessica-kirson-montreal-quebec-02-28-2025/event/3100612CE494548B

Jessica Kirson sur Youtube:

https://www.youtube.com/@JessicaKirsonComedy