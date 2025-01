En Italie, les homosexuels célibataires peuvent dorénavant devenir prêtres 

Dans un ajustement inattendu aux pratiques de l’Église catholique, une nouvelle directive des évêques italiens permettra aux hommes homosexuels d’entrer dans les écoles de théologie. Le Vatican a donné son feu vert aux hommes homosexuels pour devenir prêtres à condition de rester célibataires.

Bien que le Vatican n’ait pas explicitement interdit aux hommes homosexuels d’accéder à la prêtrise dans le passé, une directive de 2016 a interdit aux hommes ayant de « profondes tendances homosexuelles ».

De nouvelles directives approuvées par les évêques italiens stipulent que les administrateurs du séminaire devraient considérer les préférences sexuelles d’un candidat prêtre, mais seulement comme un aspect de sa personnalité.

« Lorsqu’on parle de tendances homosexuelles en cours de formation, il convient de ne pas réduire la distinction à cette seule dimension, mais d’en comprendre la signification dans le cadre global de la personnalité du jeune », dit le guide.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si les nouvelles règles seront appliquées dans d’autres pays et si oui, dans lesquels.

François est pape depuis 2013 et est considéré par certains comme adoptant une approche plus accueillante envers la communauté LGBTQ+, dont permettre aux prêtres de bénir les couples de même sexe au cas par cas. Mais l’accès d’hommes ouvertement homosexuels au sacerdoce restait un sujet tabou. Et le pape François a déjà appelé à un contrôle minutieux des séminaristes et a sévèrement averti les prêtres qui ont eu des relations sexuelles dans le passé de quitter le sacerdoce.