Enfin une élimination à RuPaul’s Drag Race – 3e épisode de la 17e saison

Un défi de couture multicolore, une accusation de vol, les résultats du Rate-A-Queen dévoilés, un placement de produit peu subtil et une première élimination : tout a été tenté pour maintenir notre attention lors du 3eépisode de la 17e saison de RuPaul’s Drag Race. Attention : les divulgâcheurs abondent dans ce texte.

Les frictions commencent à se faire sentir dans l’atelier. Quelques reines se sont crêpé le chignon en début d’épisode, avant d’apprendre que le défi principal consistait à créer un costume inspiré du Monopoly, afin d’émaner la richesse et l’opulence, ce mot si difficile à prononcer pour Mercedes Iman Diamond lors de la saison 11.

En pigeant une carte associée à une propriété du célèbre jeu, les reines découvraient de quelle couleur serait leurs tissus. Dans l’atelier, on a constaté que Suzie Toot était pétrifiée par le défi et que Joella semblait complètement perdue, alors que Lexi Love et Jewels Sparkles apparaissaient en confiance.

Après une parenthèse commanditée par les résultats de Rate-A-Queen, le dévoilement de l’alliance entre Lana et Arrietty, une série de bitcheries, d’insécurités et de faces outrées, les reines sont retournées derrière leurs machines à coudre pour le meilleur et pour le pire.

Pendant qu’Arrietty ridiculisait Acacia comme une enfant du primaire, Lucky Starzzz frôlait la crise d’anxiété, Hormona Lisa aka Sadness transitait vers la colère en arrachant les pierres de sa robe, après avoir appris qu’elle avait enfreint une règle en utilisant les siennes.

Puis, Onya a été accusée d’avoir volé un matériau réservé par Jewels Sparkles pour compléter sa robe, même après avoir demandé à cette dernière si elle pouvait le prendre. Confrontée sur le sujet, Onya a fait ce que les personnes sans capacité de se responsabiliser font de mieux : reprocher à Jewels de verbaliser le problème, dire qu’elle en avait besoin, qu’elle ne voulait pas être malicieuse et patati et patata.

Défilé haut en couleurs

Lors du défilé, dans le groupe orange, Lucky Starzzz a démontré qu’elle avait raison d’angoisser en présentant une robe étrange avec des colliers qui pendouillent. Hormona Lisa a prouvé qu’elle avait du talent avec une robe magnifique. Lexi Love a présenté une robe courte transparente et laissé tomber un rouleau de tissu qui se transformait en traîne.

Chez les rouges, Suzie Toot est arrivée avec des cornes de diable, une robe trop longue et son maquillage louche auquel on ne s’habituera probablement jamais. Arrietty, qui se voulait une real housewife de Mexico, a épaté la galerie avec sa robe sexy à la silhouette inattendue. Lana a opté pour une robe courte en velours, simple et sans éclat.

En jaune, Acacia Forgot a évoqué Dolly Parton avec sa robe à froufrous. Kori King a – encore – porté une robe courte et ordinaire. Lydia Butthole Collins arborait une longue robe sublime et un chapeau magnifique.

Du côté vert, Joella a osé le justaucorps auquel elle a accroché des morceaux de tissu. Onya Nurve (la voleuse) a fait écarquiller bien des yeux avec sa longue robe de velours, son porte-cigarette et son formidable chapeau. Jewels Sparkles a défilé une robe à reliefs avec des cônes façon Madonna.

En bleu, Sam Star a illuminé la pièce avec sa robe évoquant la belle époque où Mae West faisait la pluie et le beau temps à Hollywood, avant que Crystal Envie présente une robe impeccable, mais sans personnalité.

Enfin une élimination!

RuPaul a annoncé que Hormona, Lexi, Suzie, Lana, Acacia, Lydia, Jewels et Crystal étaient sauves. Les juges ont encensé Arrietty, Sam Star et Onya Nurve. Ils ont questionné le choix de Lucky Starzzz de se lancer un si grand défi, alors qu’elle ne sait pas coudre. En plus de dire que Kori King et Joella avaient l’air davantage de prostituées que de riches femmes glamour.

La gagnante du défi : la rayonnante Sam Star, émue d’avoir fait honneur à sa grand-maman, qui lui a montré à coudre, et fière de prouver à ses concurrentes qu’elles avaient « tort » de la sous-estimer depuis le début.

Sur les notes de la chanson de Paul Abdul, The Way That You Love Me, Lucky Starzzz a retiré sa robe pour bouger librement et enchaîner tout ce qu’elle avait de mouvements, quitte à en faire un peu trop face à une Joella investie, sans être spectaculaire.

RuPaul a eu l’audace de sauver la très ordinaire Joella et d’éliminer Lucky Starzzz, qui avait ébahi tout le monde depuis le premier épisode.

