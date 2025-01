5 choses à savoir si tu deviens séropositif (avec SUPERSERO)

Avec l’ami Supersero nous avions envie de parler du fait de devenir séropositif, dans une vidéo. C’est donc 5 conseils qui vous attendent afin d’aider à comprendre ce que c’est et quoi faire.

À savoir que dans la vidéo certaines petites choses sont différentes entre la France et le Québec, entre autre concernant la prise en charge. Ici les personnes séropositives ne passent pas obligatoirement par l’hôpital. Bien des personnes sont suivies en cliniques à Montréal — les principales étant L’Actuel, CMU du Quartier Latin, L’Agora et La Licorne — après un test dans une de ces cliniques ou via le SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention) dans certains CLSC ou dans un hôpital.

Pour plus d’informations : http://www.pvsq.org