RuPaul’s Drag Race sort ses souvenirs des boules à mites – 4e épisode de la 17e saison

La chicane épique entre Kandy Muse et Tamisha Iman. Le flop de Laganja Estranja en stand up. Les « backrolls » d’Alyssa Edwards dénoncés par Jade Jolie. Le manque de professionnalisme décrié par Latrice Royale après un Snatch Game. Voici certains des moments iconiques de l’histoire de RuPaul’s Drag Race qui ont été ravivés dans ce 4e épisode. Attention : divulgâcheurs à venir!

L’élimination de la brillante Lucky Starzzz a généré bien des larmes en début d’épisode, mais les sourires sont réapparus lorsque RuPaul a annoncé que deux équipes seraient formées pour enregistrer et tourner des vidéos de compilations de souvenirs marquants de la franchise américaine.

Si la création des vidéos Bitch I’m a drag queen Volume I et II a donné l’impression d’assister aux tournage de vignettes d’un spectacle de finissants du secondaire, elle a tout de même permis d’assister à certaines performances mémorables.

Dans la première équipe, Jewels Sparkles et Arrietty ont été particulièrement drôles et expressives. Crystal Envy a rivalisé d’intensité. Hormona Lisa, aussi belle que divertissante, n’avait pas peur d’avoir l’air niaiseuse. Joella et Lana Ja’Rae étaient correctes, sans plus.

Chez leurs adversaires, Suzie Toot a épaté la galerie avec son énergie de rockeuse bad ass. Sam Star et Acacia Forgot était drôles et complices. Lexi Love se donnait corps et âme.

Onya Nurve a démontré à quel point elle a le potentiel d’aller loin dans la compétition avec un numéro suave et expressif. Kori King a réutilisé sa robe jaune moche du plus récent défi de couture pour un numéro dans lequel elle s’étouffait avec des plumes et se faisait écraser des œufs dans le visage. On n’a pas compris grand-chose…

Courtepointe des grandes occasions

Dans un défilé où les courtepointes ont brillé (Category is : Quilted for your pleasure), on en a vu de toutes les couleurs. Après une Lydia Butthole Kollins transformée en canapé détruit par les chats d’une vielle fille, Lana a défilé une robe origami, Joella s’est cachée dans un matelas avec un trou de face ressemblant à un glory hole, Arrietty a ébahi avec un mélange fabuleux de latex et de draperie qui ne correspondait toutefois pas au thème.

Suzie a fait un clin d’œil au Seigneur des anneaux en présentant un nouveau maquillage hautement apprécié. Acacia Forgot a offert un autre look ordinaire dans lequel elle avait incorporé des éléments de trois générations de femmes dans sa famille.

Sam Star est arrivée avec une robe-sac-de-couchage et sa tête incrustée dans un casque-oreiller. Lexi Love s’est décrite comme la garde qui se tient à l’extérieur d’un institut de la mode. Onya Nurve a imposé son magnétisme en paradant la version africaine de la courte-pointe avec un magnifique afro. Les autres étaient quelque peu oubliables.

RuPaul a annoncé que Lydia, Lana, Hormona, Sam, Acacia et Lexi étaient sauves.

Dans le haut du classement, on a retrouvé Crystal avec un look jugé délicieux et une performance intense dans la vidéo, Suzy pour l’ensemble de son œuvre et Onya qui faisait l’amour à la caméra. Sans surprise, l’étage inférieur était occupé par Joella, Arietty et Kori King.

Onya Nurve a continué sur sa lancée avec une victoire, avant que Joella se fasse dévorer par Kori King dans un lipsync sur Buttons des Pussycat Dolls (ft Snoop Dogg). Tel qu’on l’anticipait, Joella a été éliminée. Et comme on dit dans le jargon dragracien : « That sounds correct ». Heureusement que les leviers du Badonka Dunk ne lui ont pas donné une deuxième chance.