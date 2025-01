Gala Podium de la ville de Montréal

Le conseil du sport de Montréal a remis le jeudi 28 novembre à Équipe Montréal le prix « Initiative ayant soutenu l’avancement de l’ÉDI dans le sport » lors du Gala Podium. Équipe Montréal est immensément fière d’être reconnue par une communauté aussi diversifiée et engagée que celle du sport montréalais. Recevoir ce prix est un honneur qui nous touche profondément.

Nous étions en nomination pour notre programme des Journées Équipe Montréal, qui incarne notre vision : offrir des occasions concrètes à nos équipes membres d’organiser des événements ouverts, créatifs et inclusifs. Que ce soit une journée portes ouvertes, un atelier d’initiation, une prestation artistique ou un événement. Chaque projet a pour but de bâtir des ponts, d’encourager la participation, et surtout, de renforcer les liens de la communauté des sports et loisirs LGBTQ+.

Ce prix est le fruit du travail de nombreuses personnes : nos groupes membres, leurs bénévoles, nos allié·es, notre conseil d’administration et toutes les personnes qui croient en une vision inclusive du sport. À chacun·e d’entre vous, merci. Merci d’être le moteur de cette mission et de démontrer que le sport peut et doit être un outil puissant pour le changement social. Je tiens également à remercier le Conseil du sport de Montréal pour cette reconnaissance et pour l’organisation du Gala Podium Montréal, qui met en lumière le travail de tant de passionné·es. Soyez certain·es qu’Équipe Montréal souhaitera collaborer avec le conseil du sport de Montréal dans les années à venir afin d’améliorer la qualité et la quantité des services offerts à nos membres.

Enfin, ce prix n’est pas une fin en soi, mais un encouragement à poursuivre. Il nous rappelle que notre travail n’est pas terminé et qu’il reste encore des barrières à surmonter pour que le sport soit véritablement accessible à tous·tes. Alors, continuons à bâtir un Montréal où chaque athlète peut être fier·ère, non seulement de ses performances, mais aussi de la personne qu’elle est. Merci infiniment pour ce prix et pour cette belle célébration de l’équité, la diversité et l’inclusion dans le sport.

Sweetheart Stomp 2025

En février, c’est notre fameux Sweetheart Stomp du 14 au 16 février 2025, un événement annuel, avec deux soirées dansantes, le vendredi et le samedi plus des ateliers de danse le samedi en après-midi. Sans oublier le brunch du dimanche. Consultez notre site web pour les détails des horaires et des lieux. N’oubliez pas de noter à votre agenda.

Des cours de niveau débutant, intermédiaire et avancé, sont offerts les vendredis à compter de 19h. Gratuité des trois premiers cours pour les nouveaux. N’hésitez pas à participer à nos activités et à consulter notre site web pour tous les détails ou la page Facebook du Club Bolo. Pour être l’affût des informations, vous pouvez vous inscrire à notre Bolo Hebdo via l’adresse courriel : [email protected] ou [email protected]



Venez expérimenter le plaisir de la danse country au Centre Yvon Deschamps (ASCCS).

Au plaisir de vous ren-country !

INFOS | T. 514-849-4777 www.clubbolo.com