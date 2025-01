2025 sera une année excitante pourla SDC du Village à bien des égards !

Cette année marque les 20 ans de la création de la SDC du Village, fondée à la hâte en 2005, soit quelques mois avant la tenue des Outgames de 2006, qui avaient attiré plusieurs milliers de sportifs LGBTQ+ vers la métropole. Durant dix jours, la rue Sainte-Catherine avait été fermée pour la première fois afin d’y installer des terrasses. Mais 2025, sera également le début des travaux de réfection des canalisations de la Ville. Cependant, cela n’empêchera pas la 19e piétonnisation, qui, rappelons-le, s’étend sur 1 km et accueille une quarantaine de terrasses sur l’artère. Par ailleurs, l’ancienne « Brigade du Village », qui a été transformée en « Allié·e·s du Village », poursuivra son activité de ramassage des déchets, d’entretien et de gestion des plantations. Bien entendu, des animations viendront dynamiser le secteur tout au long de la saison estivale.

Une piétonnisation régulière

« La 19e piétonnisation du Village devrait avoir une durée similaire à celle de l’an dernier, soit du long week-end de la Fête des Patriotes jusqu’à la longue fin de semaine de l’Action de grâce. Il s’agira donc d’une piétonnisation complète, puisque les travaux de la Ville ne commenceront qu’à l’automne, selon les informations dont on dispose actuellement », indique Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC. Grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie, qui rendent possible la piétonnisation du Village, les plantations d’arbustes, de fleurs et de plantes diverses seront de retour pour embellir le parcours. Le grand ruban arc-en-ciel devrait être encore présent sur l’asphalte, offrant aux visiteurs une occasion de s’y faire photographier. « Le ruban a connu beaucoup de succès l’an passé, poursuit Gabrielle Rondy. Sera-t-il de la même taille, ou peut-être plus gros? Il est encore trop tôt pour le dire, mais on renouvelle l’expérience que bien des gens ont appréciée. Il y avait des personnes en quadriporteurs qui suivaient l’ondulation du ruban tout le long de la rue Sainte-Catherine, et c’était beau à voir ! » Les « trouples », une collaboration avec le Stade olympique, soit des bancs imbriqués en triangle (3x3x3), seront également réinstallés. L’an dernier, ils étaient peints en rose. Garderont-ils cette même couleur en 2025 ? Pour l’instant, on ne le sait pas encore.

« Pour l’animation, nous allons miser sur les succès des dernières années. Peut-être organiser un événement majeur par mois en plus des animations régulières déambulatoires ? Nous verrons bien, on travaille là-dessus en ce moment. De plus, nous passons à la vitesse supérieure avec Fierté Montréal pour animer le Village. Bien sûr, nous accueillerons à nouveau les Journées communautaires, et la rue Atateken pourrait encore être fermée cette année pour y recevoir des groupes communautaires. On peut dire que nous entretenons une très bonne collaboration avec Fierté Montréal, et celle-ci se renforcera encore cet été. Maintenant, on espère que Dame Nature sera de la partie et que nous n’aurons pas un déluge comme l’année passée [NDLR la tempête Debby avait frappé le Québec et particulièrement la région de Montréal le vendredi de Fierté Montréal] », explique Gabrielle Rondy, qui en est à sa cinquième année à la SDC du Village.

Sécuriser les commerçants

Comme mentionné plus haut, on ne peut passer à côté du début des travaux qui débuteront cette année, selon le calendrier établi par la Ville de Montréal. Nous avons vu ce qui s’est passé sur les autres artères, notamment sur la rue Saint-Denis, dans le Quartier latin. Cela sera d’ailleurs LA priorité de Gilles Paquette, responsable du service aux membres.

« Nous voulons aider nos membres à traverser cette période difficile qui s’en vient, les rassurer et minimiser les impacts de tels travaux, souligne Gilles Paquette. Nous souhaitons les orienter vers les divers programmes de la Ville, notamment en vue d’aider les commerçants par des compensations financières, etc. Nous désirons les accompagner et être encore plus présents pour les commerçants. Par ailleurs, nous savons que le chantier de réfection de la station Berri-UQAM débutera bientôt. Bien qu’il soit situé du côté nord, vers De Maisonneuve et la place Émilie-Gamelin, cela aura un certain impact sur la rue Sainte-Catherine. Il faudra donc surveiller cela de près et voir quelle sera la meilleure manière d’appuyer nos membres situés dans ce secteur en particulier. »

« Notre rôle est aussi d’étudier ce qui s’est fait ailleurs pour réduire au maximum les désagréments liés aux travaux, poursuit Gabrielle Rondy. On veut voir les meilleures pratiques employées par les autres SDC, comme celles mises en place sur la Plaza St-Hubert, entre autres. »

Éventuellement, nous devrions également voir poindre à l’horizon la démolition de l’ancien édifice du restaurant Da Giovanni, situé à l’angle de Saint-Hubert. « Normalement, cela ne devrait pas avoir d’impact sur la rue ni sur les commerçants », rassure Gilles Paquette. On devrait construire sur ce site une tour d’environ une quinzaine d’étages, faisant face à la place Émilie-Gamelin.

Photo Allié·e·s : Andrea Robert Lezak

Améliorer la propreté dans le Village

L’été dernier, la « Brigade du Village » s’est fait remarquer grâce à ses membres, qui ramassaient les déchets et qui ont donné beaucoup d’amour aux plantations. Cette initiative faisait partie du processus pour redonner de la fierté au Village. Offert uniquement durant l’été, ce projet pilote s’est métamorphosé en « les Allié·e·s du Village », et des duos se promènent désormais même l’hiver. « D’octobre à décembre, les Allié·e·s ont ramassé plus de 40 000 litres de détritus et plus d’une centaine de seringues en quelques semaines », dit Gabrielle Rondy. « On travaille à pérenniser ce projet-là, explique Émilie Cognard, adjointe à la direction générale. Le projet répond aux enjeux et besoins de propreté, et est bien accueilli par la population et les commerçants. La brigade est composée d’une femme trans, de personnes non-binaires, ainsi que d’hommes hétérosexuels en réinsertion sociale. Ces personnes habitent le Village et contribuent à lui redonner sa fierté, et les gens sont très satisfaits de cela. »



Pour l’instant, les Allié·e·s sont en opération depuis le 21 octobre 2024 jusqu’au 16 mai 2025 grâce au soutien financier de l’arrondissement de Ville-Marie. Pour la piétonnisation, cette dizaine de personnes sillonnera encore les rues Atateken et Sainte-Catherine durant la saison chaude. « Nous souhaitons obtenir du financement pour sécuriser le projet des Allié·e·s pour les trois prochaines années, souligne Gabrielle Rondy. Ils sont fiers de contribuer à améliorer le Village et les gens les reconnaissent maintenant. Ils font partie du paysage, plus que jamais ! »

Photo d’équipe : Mirona photographie

Reconnaître l’apport des commerçants

Comme mentionné, cette SDC célèbrera ses 20 bougies en 2025. Cela vaut la peine de marquer cet important anniversaire. Et quoi de mieux qu’un événement avec des remises de prix, non ? « Cela fait longtemps qu’on y pense, mais cette année nous offrait l’occasion de le faire », confie Gabrielle Rondy avec enthousiasme. Pour réaliser ce projet, nous sommes allés chercher Eric Therrien Nadeau, le tout nouveau chargé de projet – Événements, communications et développement. Ce sympathique jeune homme aux yeux pétillants possède une vingtaine d’années d’expérience dans l’organisation des Prix Gémeaux ! Rien de moins ! « Nous avons collaboré avec Eric en 2024, lors de Fierté Montréal, et on l’a convaincu de venir rejoindre l’équipe de la SDC pour nous aider sur ce projet de reconnaissance », indique Gabrielle Rondy. « Ce sera ma priorité pour cette année que de mettre en valeur nos commerçants. Certains sont là depuis des décennies, donc il nous faut organiser un événement leur rendant hommage, dit Éric Therrien Nadeau. Il s’agit de mettre sur pied une ‘’soirée reconnaissance’’ avec des prix pour les commerçants. On décidera des catégories au cours des prochains mois, mais, au moins, au veut commencer cette tradition pour les années à venir ! On entend souvent beaucoup de négatif sur le Village, ici on veut amener du positif, ramener un sentiment de fierté et reconnaître le travail accompli par ces gens-là. C’est un projet très, très excitant ! »

« Nous savons que le Village sera beau une fois que les travaux de réaménagement de la rue Sainte-Catherine seront achevés. On a hâte de ressentir une fierté collective à nouveau pour le Village. On réfléchit déjà à des projets pour mettre en valeur l’histoire du Village et les luttes des communautés 2SLGBTQIA+ dans l’espace public, une fois les travaux achevés. En attendant, 2025 sera une année de préparation aux travaux, de réflexion sur l’avenir et sur ce qui suivra […] », de conclure la directrice générale de la SDC, Gabrielle Rondy.

À surveiller prochainement : la participation d’une vingtaine d’établissements du Village à la 22e édition de la « Nuit Blanche », qui se tiendra le samedi 1er mars, en collaboration avec le festival Montréal en Lumière. Ces établissements (bars, bistros ou restaurants) pourront fermer leurs portes à 6h du matin pour l’occasion. « Lors du 31 décembre 2024, une vingtaine de commerces étaient également restés ouverts jusqu’à 6h et tout s’était bien déroulé, souligne Gilles Paquette. La vitalité nocturne du Village constitue un pôle important de développement pour nos commerçants, car cela attire de nombreuses personnes. Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec le festival de la Nuit Blanche. »