La 100e émission de L’heure où l’arc-en-ciel se lève !

Le 20 janvier dernier, Denis-Martin Chabot, concepteur et animateur de L’heure où l’arc-en-ciel se lève, célébrait déjà le 100e épisode de cette émission de radio Web diffusée sur le Canal M. Tout un parcours pour cette émission d’actualité LGBTQ+. Denis-Martin Chabot a marqué ce tournant sans tambour ni trompette, en réunissant les moments les plus forts de l’émission.



Une fois par semaine et durant une heure, le lundi après-midi, on peut faire le tour de l’actualité par le biais de cette émission. On peut y discuter de sujets importants comme l’héritage « queer » de Justin Trudeau après l’annonce de sa démission, ou encore des personnages queers dans la littérature avec les auteurs Patrick Sénécal et Philippe Aubert-Côté.

« On parle des enjeux importants pour nos communautés, on essaie de suivre l’actualité d’ici et d’ailleurs autant qu’on le peut, d’expliquer Denis-Martin Chabot. Nous avons tout un réseau de chroniqueurs [francophones] de partout dans le monde. Mais on suit l’actualité selon une vision “queer”, comme […] de suivre la démission et la succession de Justin Trudeau d’un point de vue queer. Le tout, avec des intervenants intéressants. C’est un beau défi que de faire ça à chaque semaine. On travaille très fort, on fait de la recherche fouillée, je suis avec le recherchiste Gaudérique Traub, qui m’appuie ici. »

« Nous sommes rigoureux dans notre travail, les sujets sont sérieux, mais on le fait aussi de manière amicale, plus détendue avec les invité.e.s, sinon ce serait rébarbatif. Mais je ne fais pas dans la supposée objectivité, on va dénoncer aussi les “fake news”, etc., qui concernent la communauté LGBTQ+ », dit Denis-Martin Chabot. Avec des discussions et des chroniques parfois très sérieuses sur la santé et le bien-être, par exemple, parfois plus légères ou humoristiques, L’heure où l’arc-en-ciel se lève cherche à satisfaire un public LGBTQ+ le plus large possible — on fera une belle place à la culture, aux artistes, à la musique, aux livres aussi, mais sans jamais compromettre sa mission. « Nous avons eu une émission sur le “Noël bienveillant”, sur les partys de famille, comment passer à travers ceux-ci lorsqu’on est LGBTQ+ ?, s’interroge Denis-Martin Chabot. Comment bien vivre ces moments où il peut y avoir des “jokes” sur les LGBTQ+, des sous-entendus qui deviennent, à la longue, ce qu’on considère maintenant comme étant des micro-agressions envers ces personnes-là qui peuvent vivre des malaises. » Récemment, à Tout le monde en parle (sur Radio-Canada), on avait invité des masculinistes aux idées assez « carrées » disons, selon lesquelles l’homme a préséance sur la femme — pour ne dire que ça — et qui véhiculaient aussi des stéréotypes éculés sur les LGBTQ+. Est-ce qu’on pourrait faire ça à L’heure où l’arc-en-ciel se lève ? « On peut avoir des invités aux idées divergentes, et on en a d’ailleurs. Et […] l’on discutera et débattra. Mais je n’irai pas demander à des masculinistes de venir à l’émission pour une heure, où on va tourner en rond, [ce] qui ne donnera rien au bout du compte. Nous sommes là pour défendre nos communautés, cela a toujours été notre but », de souligner Denis-Martin Chabot.



« À 63 ans, je pourrais m’asseoir et regarder la TV et m’occuper de mon chien, mais je ne suis pas capable de rester sans rien faire. Je ne prends pas cette émission à la légère. Je suis très fier de l’émission, de l’avoir portée au point où elle est maintenant, avec tous ses collaborateurs, avec les invité.e.s, etc. », de souligner Denis-Martin Chabot, qui a été journaliste à Radio-Canada durant 33 ans avant de prendre sa retraite il y a quelques années. Mais ce n’est pas tout, l’animateur s’est commis à un deuxième projet, toujours sur Canal M, une seconde émission qui porte le titre Affirmations et qui consiste en une série d’entrevues avec des gens qui ont contribué à la communauté LGBTQ+, comme l’ancien sénateur Serge Joyal. Cette émission est disponible en baladodiffusion à partir du 18 janvier. Et que nous réserve L’heure où l’arc-en-ciel se lève pour cette nouvelle année ? « On va essayer de guider les gens dans ce monde dans lequel on va vivre en 2025, dans ce qu’il a d’inquiétant avec tout ce qui se passe sur la planète et les incertitudes que cela suscite, comme l’arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, entre autres sujets », de noter Denis-Martin Chabot qui a, également, cofondé l’OBNL Fierté littéraire.

Et après la 100e, est-ce qu’il y aura des modifications à l’émission ? Comment s’orientera-t-elle ? « Je prends ça une émission à la fois, souligne l’animateur. J’entrevois une émission où les entrevues seront plus courtes, mais en même temps où l’on se focalisera sur un sujet précis et des idées maîtresses […], sans s’étendre trop longtemps non plus. Idéalement, j’aimerais avoir plus de ressources et de moyens, mais Canal M nous appuie déjà passablement et je les remercie pour ça. » Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Canal M, c’est une organisation reconnue par l’ONU et qui privilégie des personnes qui vivent une situation marginalisante ou un handicap.

INFOS | L’heure où l’arc-en-ciel se lève, lundi 17 h (rediffusion mardi 21 h et vendredi 13 h) à Canal M, chaîne audionumérique sur le câble, le Web, TuneIn et Radioplayer Canada. Et en balado, dès le mardi matin.