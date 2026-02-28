Samedi, 28 février 2026
• • •
    Alcools

    Liqueur de fraises des bois Fragoli

    Liqueur de fraises des bois Fragoli
    Toschi Vignola (Émilie-Romagne, Italie)
    Code SAQ : 10454882 — 26,70 $ (500 ml)

    C’est une liqueur de fraises des bois récoltées à la main, sans gluten et totalement végane. La couleur de la liqueur et l’étiquette sont un aimant à flèches de Cupidon. Vous pouvez la servir sur une crème glacée molle à la vanille et la donner à la cuiller à votre partenaire qui a les yeux bandés. Puis vous pouvez lui faire manger les petites fraises imbibées de boisson. Avec ses 24 % d’alcool, on monte d’un cran dans le côté épicé d’une soirée spéciale. Ça ajoute un agréable côté coquin. Ou vous pouvez y aller plus doucement, en savourant un Kir Royal Fragoli, en ajoutant une cuiller à thé de liqueur dans une coupe de champagne, ou faire la version Kir Comtesse avec du prosecco (La Trevigiana). C’est chic et aphrodisiaque en même temps !

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
