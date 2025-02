Le déclin du Snatch Game à RuPaul’s Drag Race – 7e épisode de la 17e saison

Un des défis Snatch Game les plus décevants de l’histoire, un défilé qui grafigne et une meneuse qui tombe de haut : les choses commencent à se corser dans le 7e épisode de la 17e saison de RuPaul’s Drag Race. Divulgâcheurs à venir!

Accompagnée de la légendaire Alyssa Edwards, RuPaul a découvert qui voulait jouer qui dans l’atelier. On a vite senti que Onya Nurve était dans une posture de confiance pour jouer Eddy Murphy. On s’est demandé comment Lana Ja’Rae allait insuffler de la comédie à Rosa Parks.

On a soulevé nos sourcils le plus haut qu’il est humainement possible en entendant Arrietty expliquer à RuPaul qu’elle voulait jouer Cupidon parce qu’elle est un bébé dans la vie : bonjour le manque de profondeur.

La curiosité s’est emparée de nous en visualisant Lydia Butthole Kollins transformée en David Lynch, alors que le doute a suivi en imaginant Cristal Envy se laisser aller en Nicole Ritchie.

Pour le reste, comme à chaque Snatch Game réalisé dans une culture qu’on connaît à moitié, on n’avait aucune idée de qui était les personnages des autres reines : quelqu’un avait-il vraiment hâte de les voir imiter Ellen Greene, Gilbert Gottfried, Kim Gravel, Tricia Paytas, Big Ang et Miss Big Feet?

Lent accident de char

Devant Alyssa Edwards et une fausse machine d’intelligence artificielle surnommée Gay I, les reines ont presque toutes foncé dans un mur. Avant de lancer les pots, commençons par les fleurs.

Onya Nurve a présenté un Eddy Murphy enjoué, attachant et profondément homosexuel qu’il faisait bon regarder à chaque intervention.

Jewels Sparkles a été divertissante en version féminine du Big Foot avec des ongles rouges.

Sam Star a mis à profit son charisme, son twang du sud des États-Unis et son audace pour nous charmer.

Et le David Lynch de Lydia a été magnifiquement troublant à observer.

Maintenant, sortons la tronçonneuse!

Le cupidon d’Arrietty provoquait malaise après malaise avec ses simili blagues que renieraient tous les poupons du monde.

Lana Ja’Rae a complètement gelé quand RuPaul l’a devancée avec une blague qu’elle avait prévue : en plus de démontrer son incapacité à improviser, elle a plombé la suite avec des références sans éclat à Rosa Parks, en plus de se faire dire par la Reine-mère de rester dans son personnage.

Lexi a compris dès la première seconde qu’elle serait horrible, allant jusqu’à verbaliser son incapacité à trouver quoi dire, sa déception et son envie qu’on abrège ses souffrances. Même si les juges ont prétendu que son flop était si grand que ça en devenait drôle, elle a illustré son manque de professionnalisme de manière honteuse.

Suzie Toot, qui était si convaincue de gagner avant le défi et d’avoir bien performé après coup, a offert un personnage louche qui n’articulait pas et qui répétait des blagues de ciseaux pas drôles.

Acacia Forgot ne faisait rien d’autre qu’être elle-même. Cristal Envy était plate comme une crêpe.

Disons-le sans détour : depuis quelques années, dans la majorité des franchises du monde, les reines performent de moins en moins bien au Snatch Game. Comme s’il y avait dans cette génération d’artistes une plus grande difficulté à se laisser aller.

Se sauver par la peau des fesses

Inévitablement, de nombruses reines ont tout misé sur le défilé pour renverser la vapeur.

Category is : Nailed it!

On retient spécialement la version futuriste d’Edward aux mains d’argent offerte par Jewels, le chat aux quatre bras d’Arrietty, les ongles avec des portraits de Cher sur les mains de Lexi, les accessoires d’un couteau suisse sur les ongles d’Acacia en mode militaire, ainsi que le choix improbable de Kori King avec sa manucure française et son costume de mime supposément français (bruits de criquet).

RuPaul a sauvé Acacia, Suzie, Kori et Lydia, avant d’annoncer qu’Onya Nurve remportait l’épisode, lui permettant de rejoindre Suzie dans le cercle des gagnantes de deux défis.

Dans le bas du classement, Lana et Cristal ont défendu leur peau avec un lipsync sur Hands to Myself de Selena Gomez. Cristal a pris ses aises en passant entre les jambes de son adversaire, alors que Lana répétait les mouvements de la semaine dernière, probablement trop occupée à être belle. Les deux reines sont même entrées en collision durant la performance. Peu à peu, Lana a augmenté le rythme et enfilé les acrobaties au point d’en perdre sa perruque. Ru l’a sauvée et Cristal a fait ses valises.