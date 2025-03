Le défilé éclatant de RuPaul’s Drag Race – 9e épisode de la 17e saison

Un troisième défi de couture, un hommage à l’une des designers les plus excentriques des dernières décennies, une énième crise de nerfs de Lexi et la démonstration incontestable de l’aspect scripté des téléréalités : RuPaul’s Drag Race continue de nous divertir avec le 9e épisode de cette 17e saison. Divulgâcheurs à venir.

Alors que la semaine dernière a été marquée par le départ d’Acacia Forgot, le triomphe de Sam Star au rusical et la première performance intéressante de Kori King, RuPaul a convié les reines qui sont toujours dans la course à l’un des défis les plus appréciés de l’émission : le reading challenge!

Même si le temps d’antenne accordé aux vannes entre participantes nous semble toujours trop court, on a quand même eu l’occasion de voir à quel point Onya, Jewels, Suzie, Lydia et Sam se démarquaient, alors qu’Arrietty démontrait une fois de plus que l’humour n’est pas sa force.

Après avoir été sacrée championne du défi, la vilainement drôle Suzie Toot a eu le premier choix de catégorie du défi principal consistant à créer un look inspiré de l’iconique et attachante Betsey Johnson.

Suzie, Lydia et Jewels (bonjour team frisées) ont sélectionné l’option Punk Grunge Flappers. Lana, Onya et Kori (bonjour black excellence) ont toutes choisi la thématique du bal de graduation. Lexi, Sam et Arrietty (bonjour les performantes du design) se sont tournées vers le mariage.



Une fois encore, Lexi a succombé à la pression, à ses nerfs et aux attentes immenses qu’elle s’impose depuis le début, avant de retrouver son sourire et son alignement intérieur en apprenant que Betsey a été la première designer à engager des mannequins trans dans ses défilés.



Défilé hommage

Si, au départ, Jewels songeait à présenter une création deux couleurs, son œuvre s’est peu à peu transformée en robe violette ornée d’un chaos de fourrures multicolores. Malgré les doutes qui ont surgi dans notre esprit en la voyant faire, on a dû s’incliner devant le résultat étonnant, chic et imprévisible.

Les deux reines dans sa catégorie ont eu la lourde tâche de lui succéder. Lydia Butthole Kollins a présenté une robe rose qui manquait de fini, avec plein de franges et de lanières de fourrures bizarrement placées. Quant à Suzie Toot, elle a défilé une robe rose punkette sans éclat.

Du côté des jeunes filles qui se rendaient à leur soirée de bal, on a vu Kori King mettre de côté l’idée d’une robe longe et présenter une autre robe courte : non seulement son choix la maintenait dans sa zone de confort ennuyante, mais elle a présenté une création mal finie avec une perruque laide.



Onya a porté une robe de latex rose avec d’énormes nœuds papillons en tissu placés devant et derrière, de haut en bas, avec une perruque un peu louche, alors que Lana (qui a manqué son vrai bal de finissantes en raison de la pandémie il y a quelques années) a offert une robe blanche à l’allure cheap.



Dans le monde des mariées, Arrietty a une fois encore prouvé l’étendue de son talent avec une robe noire fascinante. Sam s’est éloignée du monde des pageants avec une robe qui faisait des clins d’œil à Christian Dior et à la Material Girl. Lexi s’est révélée originale et brillante avec une robe ajustée et un voile auquel étaient accrochées d’énormes portions de froufrou donnant l’impression d’une cage d’oiseau.

C’est juste de la tv

Le script de la célèbre téléréalité a dépassé du jupon de RuPaul lorsque la décevante Lana a été classée parmi les reines sauves, aux côtés de Suzie et Sam. On imaginait alors la suite sans problème : Lydia et Kori, qui ont développé une idylle depuis le début de la saison, devraient s’affronter pour s’éliminer.

Tel que prévu, après la première victoire ô combien méritée de l’adorable Jewels Sparkles, les tourterelles de la 17e saison se sont battues lors d’un lipsync sur la chanson Kiss me deadly.

Même si Lydia a presque toujours une énergie très basse durant les épisodes, elle se révèle chaque fois durant les lipsync. Investie et surprenante, elle a fait face à une Kori performante, mais moins éclatante, et les deux participantes ont conclu le tout avec un french mémorable.



Comme il se doit, Lydia a été sauvée par la reine-mère et Kori King, la plus grande parleuse et petite faiseuse des dernières saisons de la franchise, a plié bagages.