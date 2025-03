Felice Picano n’est plus

Le parrain de la littérature gaie, Felice Picano, l’auteur de plus de 30 livres de poésie, de fiction, de journaux personnels, d’essais et de pièces de théâtre, y compris les romans à succès The Lure, The Book of Lies et Like People in History, ainsi que ses mémoires littéraires, inspirés de son journal personnel : Men Who Loved Me et A House on the Ocean, A House on the Bay est décédé mercredi dernier à Los Angeles, à l’âge de 81 ans.

Avec, entre autres, Andrew Holleran, Robert Ferro, Edmund White et George Whitmore, il a fondé la célèbre Violet Quill pour promouvoir et accroitre la visibilité des auteurs gais et de leurs œuvres.

Picano a également lancé et dirigé les SeaHorse Press et Gay Presses de New York pendant 15 ans.

En 2009, la Lambda Literary Foundation lui a décerné son Lifetime Achievement/Pioneer Award pour l’ensemble de sa carrière.

Originaire de New York, Picano vivait maintenant à Los Angeles, mais visitait Montréal, qu’il aimait bien, régulièrement.

D’ailleurs, il devait être de passage dans la métropole prochainement et notre journaliste, Richard Burnett, qui était devenu un ami de longue date de l’auteur, l’avait récemment interviewé pour Fugues pour la 5e ou la 6e fois. Pour lire l’entrevue en anglais publiée dans l’édition de mars 2025, la dernière que l’auteur a accordé, cliquez ici.