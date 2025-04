CANTINA TREVIGIANA BRUT ROSÉ

VITICOLTORI PONTE, DOP PROSECCO ROSÉ (TREVISO, ITALIE) 2023

Code:SAQ : 15454371 | 16,80$

Leur prosecco régulier est l’un des meilleurs rapports prix-plaisir sur le marché. J’étais super enthousiaste de découvrir la version rosée, car il y a une notion de qualité de base plus définie avec les proseccos rosés. Et c’est bien réussi. On reconnaît les notes de fruits du verger du cépage gléra et le pinot noir vient enrichir le nez, avec ses petites notes de fruits rouges croquants. J’ai même cru percevoir un peu de miel blond. La bouche est à la fois fine et savoureuse, avec une délicieuse amertume et une fraîcheur d’agrumes. Avec son 11 % d’alcool, c’est un apéro en or. Il pourrait devenir une vedette de l’été 2025 ! Joie !