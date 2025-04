JO, TRAVESTI : Le cabaret catalan débarque à Montréal

Jo, travesti (Moi, travestie) rend hommage aux plus grandes figures du transformisme et de la culture travestie à Barcelone. Après un franc succès populaire et critique en Catalogne (meilleur spectacle musical de proximité aux Septièmes Prix Théâtre Barcelone 2024), ce spectacle arrive le mardi 22 avril au Cabaret Lion d’Or de Montréal. Le spectacle, qui mêle théâtre, chanson, musique en direct, sketches et numéros de transformisme, sera joué en catalan, avec surtitres en français.

Roberto G. Alonso, héritière des paillettes, des talons aiguilles et des plumes qui brillent sur les scènes barcelonaises depuis plus de cent ans, sera accompagnée de Jazmine Verdaguer, demoiselle catalane et alter ego du musicien Jordi Cornudella.

Cette présentation aura lieu dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur [www.livrestroses.cat]. À cette occasion, de 18 h à 19 h, un marché de livres et de roses sera animé par Barbada, accompagnée de Josep Maria Miró, dramaturge et auteur de Jo, travesti.

Le mouvement queer et la culture drag ont pu se rendre visibles et s’affirmer grâce à celles et ceux qui, par leur mode de vie et leur sens du spectacle, ont ouvert la voie. À travers leur manière d’être et de s’exprimer, et en revendiquant leur identité dans un monde hostile, ces artistes ont franchi de nombreuses barrières vers la liberté. Ces transformistes du XXe siècle ont été de véritables précurseurs de la diversité sexuelle et méritent ce bel hommage sur scène.

Cette soirée festive est une initiative du Cercle culturel catalan du Québec [www.ccquebec.cat] et de la Médiathèque en études catalanes de l’Université de Montréal [www.quebec.cat].



LES CAROLINES – Fierté 1933 à Barcelone, témoignage de Jean Genet

L’écrivain Jean Genet, qui a séjourné dans la ville de Barcelone, raconte dans son livre Journal du voleur la procession menée par les Carolines, de jeunes travestis du quartier, qui a eu lieu le 9 janvier 1933. D’après l’écrivain lui-même, les Carolines avaient l’habitude de se rencontrer (et cruiser) dans les toilettes publiques situées au bout de la Rambla, connus sous le nom de vespasiennes. Face à la dégradation des lieux, les Carolines ont voulu rendre hommage à cet espace.

Dans le même livre, Jean Genet raconte :

Celles, que l’une d’entre elles appelle les Carolines, sur l’emplacement d’une vespasienne détruite se rendirent processionnellement. Les révoltés, lors des émeutes de 1933, arrachèrent l’une des tasses les plus sales, mais des plus chères. Elle était près du port et de la caserne, et c’est l’urine chaude de milliers de soldats qui en avait corrodé la tôle. Quand sa mort définitive fut constatée, en châles, en mantilles, en robes de soie, en vestons cintrés, les Carolines — non toutes mais choisies en délégation solennelle — vinrent sur son emplacement déposer une gerbe de roses rouges nouée d’un voile de crêpe. Le cortège partit du [Paral·lel], traversa [le carrer Sant Pau], descendit les Ramblas [de les Flors] jusqu’à la statue de Colomb. Les tapettes étaient peut-être une trentaine, à huit heures du matin, au soleil levant. Je les vis passer. Je les accompagnais de loin. Je savais que ma place était au milieu d’elles, non à cause que j’étais l’une d’elles, mais leurs voix aigres, leurs cris, leurs gestes outrés n’avaient, me semblait-il, d’autre but que vouloir percer la couche de mépris du monde. Les Carolines étaient grandes. Elles étaient les Filles de la Honte. Arrivées au port elles tournèrent à droite, vers la caserne, et sur la tôle rouillée et puante de la pissotière abattue sur le tas de ferrailles mortes elles déposèrent les fleurs. – Jean Genest

C’est pour cette raison que cette marche a été considérée comme un précédent des marches des fiertés LGBT, étant donné que le collectif des Carolines s’est montré avec une totale désinhibition.



INFOS | Jo, travesti, le mardi 22 avril 2025, au Cabaret Lion d’Or, 1676 Rue Ontario Est, Montréal. 18 h – Ouverture des portes : bar ouvert et marché de livres et de roses animé par Barbada ; 19 h – Spectacle ! BILLETS SUR EVENTBRITE

www.quebec.cat/jotravesti