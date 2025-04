Élections fédérales 2025 : Les partis se sont exprimés sur l’accès aux médicaments

Dans le cadre du débat fédéral sur les enjeux liés au handicap, tenu le 14 avril, les partis se sont exprimés sur l’accès aux médicaments. Nous vous résumons leurs interventions sur ce sujet important, qui touche les personnes vivant avec le VIH vivant des incapacités épisodiques, mais aussi, de manière générale, l’accès à la santé de toute la population.

Voici donc les propositions (en ordre alphabétique), du Bloc Québécois, du Parti Libéral, du NPD et du Parti Vert. Le Parti conservateur n’a pas participé au débat.

Parti Libéral

Luc Thériault, député sortant et candidat Bloc Québécois: Si le fédéral va de l’avant avec l’assurance médicaments, le Bloc va porter la voix de son Assemblée nationale le 1er mai 2025 dans une motion unanime. Il va demander au fédéral un droit de retrait avec plein de compensations pour qu’on puisse améliorer notre couverture et administrer, nous autres, la plus grande liste de médicaments. Si on veut étendre notre couverture, il faut donc une plus grande liste et il faut donc plus d’argent.

Stéphane Lauzon, député sortant et candidat Libéral: Le gouvernement canadien a réaffirmé son engagement à rendre les médicaments essentiels plus accessibles et abordables, notamment en incluant l’accès universel aux contraceptifs et aux médicaments pour le diabète dans la législation nécessaire sur l’assurance médicaments.

NPD

Tyler Jones, candidat NPD: Avant que le Parlement ne soit prorogé en janvier, le Bloc Québécois a voté contre l’assurance-médicaments, tout comme les conservateurs. Et pourtant, les voilà qui parlent à nouveau de réforme. Ce soir, le Parti vert parle de réforme de l’assurance-médicaments. Nous, au NPD, nous voulons aller encore plus loin avec les plans que nous vous avons promis au cours des quatre dernières années.

Parti Vert

Bisma Ansari, candidate Parti Vert : Les soins de santé universels font partie de notre identité. Mais nous pouvons les améliorer encore en instaurant une assurance-médicaments universelle. Le Parti vert propose la mise en place d’un système à un payeur d’assurance-médicaments à l’échelle du Canada. Cela simplifierait la gestion administrative, réduirait les coûts indirects liés à la multiplicité des régimes publics et privés d’assurance-médicaments, et garantirait à chacun l’accès aux médicaments nécessaires au moment où il en a besoin.