Journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie, un appel aux allié.e.s pour qu’ils et elles s’engagent

Un 17 mai qui se place sous le signe d’une grande sortie collective. La Fondation Émergence dès le début du mois mai lance sa campagne annuelle, avec affiches, kits, etc. à destination de tous ses partenaires, mais aussi dans les écoles. Pour le directeur général de la Fondation Émergence, Laurent Breault, il est grand temps d’apporter des réponses face au recul des droits des personnes LGBTQ partout dans le monde et particulièrement aux États-Unis. Plus que jamais, il est nécessaire que les allié.e.s manifestent leur soutien. Ils et elles en auront l’occasion lors de l’invitation à une marche citoyenne le samedi 17 mai prochain.

Laurent Breault rappelle que lors de la campagne 2024, la Fondation Émergence a malheureusement été visionnaire : « Nous avons été les premiers à lancer l’alerte, à dénoncer publiquement ce recul et à amener dans l’espace public ce phénomène inquiétant. On a, par exemple, avec l’Agenda à l’envers, et dans la vidéo mise en ligne, parlé du président Donald Trump et de son Executive Order qui ne reconnaîtrait que deux sexes. Et tout ce dont on s’inquiétait s’est réalisé et même s’est intensifié ».

Bien sûr, ce qui se passe aux États-Unis est inquiétant, Laurent Breault énumère les reculs observés, comme la suppression les programmes fédéraux de diversité, d’équité et d’inclusion, l’interdiction des soins d’affirmation de genre aux personnes mineures ou encore la révocation des personnes trans dans l’armée. Mais la Fondation s’inquiète également du recul observé dans d’autres pays.

« Nous avions l’habitude de voir des législations changées de façon positive dans de nombreux pays — et c’est encore le cas», précise Laurent Breault, «mais on voit aussi des retours en arrière. Par exemple, l’Italie en 2024 a refusé de signer une déclaration européenne visant à promouvoir les droits des communautés LGBTQ, ou encore la Hongrie qui interdit aux comités organisateurs d’effectuer des marches de fierté, ou encore la Géorgie qui interdit le changement de sexe, l’interdiction des unions de même sexe et de leur promotion. »

Le constat est alarmant d’autant que de récentes données au Canada et du Québec signalent une tendance préoccupante. On pense au rapport du GRIS-Montréal ou celui plus récent d’Interligne. La Fondation Émergence n’est pas en reste puisque comme chaque année, elle publie un sondage pancanadien qui donne à réfléchir selon Laurent Breault.

« En 2024, 34% des personnes interrogées constatent une hausse des discours haineux, et plus alarmant encore, en 2015, 68% des gens jugeaient qu’il était facile d’afficher leur soutien aux personnes LGBTQ dans leur entourage, et en 2025, elles ne sont plus que 59%, une diminution de presque 10% », dit-il.

Pour Laurent Breault, «il faut donc recréer un rapport de forces», compter sur les personnes LGBTQ bien sûr, mais pas seulement. « Les minorités LGBTQ composent plus ou moins 15% de la population», continue Laurent Breault, «on reste minoritaire. D’où l’idée de mettre en avant les personnes alliées qui sont plus essentielles que jamais pour qu’elles affichent, affirment leur soutien. Tant que les gens nous soutiennent, les gouvernements généralement vont suivre, lorsque l’opinion bascule nous sommes véritablement en danger, c’est ce que l’on voit aux États-Unis, d’où l’idée d’avoir une campagne mobilisante, une campagne qui rappelle les principes de solidarité et de respect des

droits fondamentaux.»

La campagne de la Journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie de 2025 se centre sur les personnes alliées. Avec des astuces et des suggestions pour être une meilleure personne alliée au quotidien.

« Il y aura du visuel, de l’achat publicitaire, des efforts de communication sur les réseaux sociaux, ajoute Laurent Breault. Cette campagne culminera le samedi 17 mai avec la marche citoyenne que nous organisons en collaboration avec Fierté Montréal. Le rassemblement est prévu à 14h sur la Place des festivals et tout le monde est le bienvenu, bien entendu. » D’autres initiatives seront dévoilées le 1er mai prochain lors du lancement officiel de la campagne. Rappelons que la Fondation Émergence, depuis sa création, est toujours restée vigilante et active face aux droits, au respect et à la dignité des personnes LGBTQ, celles d’ici comme celles d’ailleurs, car l’homophobie et la transphobie n’ont malheureusement pas de frontières. L’actualité nous le prouve encore aujourd’hui.

INFOS | https://www.fondationemergence.org