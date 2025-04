Marc-Antoine Delage et le tsunami d’homophobie à Star Académie

Suivi par 630 000 personnes sur les réseaux sociaux, Marc-Antoine Delage avait l’habitude de recevoir des commentaires du public avant de participer à Star Académie, mais sa présence a fait ressortir tant de haine homophobe que la production a dû faire un appel à la bienveillance. Néanmoins, le chanteur à la voix haut perchée affiche une force de caractère impressionnante.

Que retiens-tu de ton aventure ?

Marc-Antoine Delage : J’avais besoin de la vivre pour savoir ce que je voulais faire comme métier, si c’était la création de contenu ou la musique, et si je suis à l’aise sur une scène. Avec les réseaux sociaux, j’ai réussi tout seul dans ma petite bulle, mais j’allais moins en public et je performais moins sur la scène. Star Académie m’a permis de sortir de cette bulle et de faire ce que j’ai toujours voulu faire : de la musique. Sur scène, je me sens libre, je me sens bien, je me sens assumé.

La production a tenté de calmer le jeu sur les réseaux sociaux pour protéger certain.e.s candidat.e.s qui recevaient de la haine. Comment as-tu réagi en voyant ce qui s’écrivait sur toi ?

Marc-Antoine Delage : À Star Académie, on n’avait accès à rien de l’extérieur. On m’a donné mon téléphone le surlendemain de mon élimination. Je m’attendais à des commentaires méchants et chiants, mais à ce point-là ? Jamais. Il y a eu énormément de gratuités. Je ne pouvais pas non plus imaginer que ma famille se ferait ramasser.

Comment expliques-tu le malaise envers les gais, les gars plus féminins ou les voix plus aiguës ?

Marc-Antoine Delage : À la base, plusieurs personnes sont incapables de voir quelqu’un de 20 ans s’assumer et faire des choses grandioses sur une scène. Les gens préfèrent voir quelqu’un échouer. Au Québec, on est souvent de même. On est une petite communauté. Voir les gens réussir à grande échelle, ce n’est pas facile pour certaines personnes, qui aimeraient peut-être goûter au vedettariat. Il y a de la jalousie. Comme je fais partie de la communauté queer, on me perçoit comme une minorité et on s’attaque à moi.

Tu as ressenti le besoin de faire une vidéo de mise au point sur tes réseaux sociaux pour dire à quel point tes proches étaient impacté.e.s par ce qu’iels voyaient.

Marc-Antoine Delage : Mes sœurs ne s’attendaient pas à toutes ces réactions, car j’étais déjà connu sur les réseaux sociaux. Là, j’ai touché à une autre forme de vedettariat dans les médias traditionnels et les sites à potins. Maintenant, quand je publie une vidéo, un article va en parler avec un titre sans aucun rapport avec le contenu de ma vidéo. Ça génère des clics, des vues et des commentaires. J’ai expliqué ça à mes sœurs.

Tu montres beaucoup de force de caractère. Est-ce une carapace ou es-tu imperméable à tout ça ?

Marc-Antoine Delage : Je suis indifférent la majorité du temps, même si certains commentaires viennent me toucher. Je ne peux pas toujours m’en foutre. Certains messages viennent me frapper. Mais ce que j’ai fait sur la scène avant d’être éliminé, je me sentais grand de l’avoir fait devant des millions de personnes qui regardent le variété. Ça m’a laissé beaucoup de force.

Qu’est-ce que ça t’a fait de voir ta mère exprimer son amour durant la vidéo « La vraie nature » ?

Marc-Antoine Delage : J’ai trouvé ça beau de voir que les mères peuvent soutenir leurs enfants. J’espère que les jeunes me regardent comme si j’étais un genre de safe space pour qu’ils puissent s’assumer et que leurs parents s’inspirent de ma mère de la même façon. Il y a de l’amour inconditionnel dans ce qu’elle a exprimé.

D’où te vient ta passion pour le chant ?

Marc-Antoine Delage : J’ai toujours chanté en cachette. Quand mes parents partaient de la maison, c’était le party. À 10 ans, je me gardais souvent tout seul. J’étais autonome très jeune. Je me faisais à manger. J’utilisais une application de musique et je faisais des concerts dans ma cuisine. Puis, j’ai commencé à chanter en public à un party de Noël, à 13 ans. L’année suivante, je me suis inscrit à Secondaire en spectacles et j’ai gagné un prix. Ensuite, j’ai commencé à suivre des cours de chant régulièrement.

À Star Académie, quelles ont été tes plus belles rencontres ?

Marc-Antoine Delage : Celles avec Roxane Bruneau et Lara Fabian. J’aime les femmes avec une prestance et une aura qui peuvent sembler intimidante, parce que ma mère est comme ça. Roxane est une personne tellement vraie. Je l’ai vue au party d’après-finale le 6 avril et elle est venue me voir pour me dire : « J’ai un conseil à te donner : tous les sites comme Monde de Stars, Narcity et les autres, bloque tout ça. T’es jeune, t’es gai, t’es beau, t’es assumé, t’as du talent. Tu as tout pour qu’on t’haïsse. Fais-toi plaisir, va pas là-dessus. On s’en câlice ! »

Quels ont été tes moments les plus difficiles ?

Marc-Antoine Delage : Les dernières semaines. Je sentais venir la fin. Même si on a tous notre style, on se compare aux autres. Le public a ses chouchous et c’est ben correct. J’étais stressé, j’ai eu beaucoup de rencontres avec les psychologues et j’ai failli lâcher, parce que je ne me sentais plus bien. Perdre le contrôle, ça a été difficile. Je n’avais plus accès à ma vie. On se faisait accompagner pour aller à la toilette. On se faisait dire quoi manger à telle heure. On perdait notre indépendance et nos repères.

Comment la création de contenu sur les réseaux sociaux a-t-elle pris sa place dans ta vie ?

Marc-Antoine Delage : Un ex faisait du contenu. Je l’enviais beaucoup. Je cherchais à avoir un peu de visibilité. J’ai pensé à faire du contenu humoristique pour voir où je pourrais me rendre, avant de ploguer le chant. Je me suis lancé. Ma première vidéo a eu 100 000 vues. C’était peut-être le signe que je devais faire quelque chose. La deuxième vidéo a récolté 200 000 vues. En trois mois, j’avais 100 000 abonné.e.s. Aujourd’hui, j’en ai 630 000.

INFOS | https://www.instagram.com/marcantoine_delage

https://www.tiktok.com/@marcantoinedelage_