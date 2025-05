Éric Noël remporte le prix Michel-Tremblay 2024

La Fondation du Centre des auteurs dramatiques, en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, vient de remettre le prix Michel-Tremblay 2024 à Éric Noël pour son texte L’Amoure looks something like you. Ce prix, qui récompense le meilleur texte porté à la scène durant la saison précédente et qui s’accompagne d’un montant de 10 000$, lui a été décerné par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, lors de la cérémonie tenue le 6 mai au Théâtre aux Écuries, dans le cadre du Festival Jamais Lu Montréal.

C’est une première collaboration entre ces institutions théâtrales qui, toutes deux, souhaitent promouvoir la dramaturgie québécoise et francophone canadienne en diffusant les textes dramatiques à travers le Canada et ailleurs dans le monde.

Prix Michel-Tremblay 2024

Le jury composé de Frédéric Blanchette (auteur, traducteur, comédien et metteur en scène), Aki Matsushita (dramaturge au Playwrights Workshop Montreal, enseignante à l’École nationale de théâtre du Canada) et de Danièle Lévesque(scénographe depuis plus de quarante ans et enseignante à l’École nationale de théâtre du Canada) a salué « cette fable très réussie qui raconte de manière intime une solitude qui, dans le contexte pandémique, fut collective. À partir de métaphores très riches qui ont été mises au service d‘une introspection profonde et généreuse, ce texte s’est rendu apte à toucher tout le monde. Le jury a été particulièrement séduit par l’écriture d’une rare sensibilité, parfois très crue mais surtout d’une grande poésie. »

La créationL’Amoure looks something like you, produite par la compagnie ExLibris, a été présentée à la Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier à l’été 2023. Dans cette pièce, une personne non binaire, confinée dans son appartement, s’éprend à distance de d’un rorqual qui s’est égaré dans le fleuve St-Laurent. Leur amour mystique s’ancre au confluent de ce qui nous rattache ou non aux territoires du genre, du vivant et du rituel. À la fois poème dramatique et journal intime, cette lecture-performance cartographie nos mémoires corporelles, sociales et spirituelles, alors que nous nous sommes isolés en 2020. Le texte de la pièce est édité chez Hamac.

Le jury a tenu également à souligner la grande qualité de l’ensemble des candidatures soumises en 2023-2024 et tout particulièrement, celles des quatre autres finalistes qui sont : Pascal Brullemans et son texte Homicide, Olivier Choinière et son texte La dernière cassette, Francis Monty et son texte Mon conte de feu – À vélo entre les bombes qui tombent ainsi que Mishka Lavigne et son texte Murs.

À propose d’Éric Noël

Éric Noël (il/iel) est un auteur, traducteur et performeur non-binaire de diplômé du programme d’écriture dramatique de l’École Nationale de Théâtre (ENT) en 2009.

Sa première pièce, Faire des enfants (Leméac, 2011), créée au Théâtre de Quat’sous, a remporté le prix Gratien-Gélinas et a été traduite en plusieurs langues.

En 2023, il a écrit, mis en scène et joué aux côtés de 10 autres artistes LGBTQIA2S+ son texte L’Amoure Looks something like you (Hamac, 2022) à la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier.

Sa pièce Ces regards amoureux de garçons altérés (Leméac, 2025) a d’abord été mise en lecture au Festival du Jamais Lu, puis créée au Théâtre Prospero en avril 2025, dans une mise en scène de Philippe Cyr. Éric Noël a d’ailleurs fait la couverture de Fugues à cette occasion en avril dernier.

Pour le jeune public, il a écrit La mère, Le Père, Le Petit et Le Grand (2012), Astéroïde B 612 (Leméac, 2021) – une adaptation du Petit Prince produite par le Théâtre La Roulotte – ainsi que Des morceaux de lumière (2024), une pièce pour adolescent·es construite à partir de témoignages de personnes dépendantes.