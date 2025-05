Un programme de mentorat pour les entrepreneurs issus de la diversité sexuelle et de genre

Le Réseau Mentorat annonçait le 39 avril dernier un partenariat stratégique avec la Chambre de commerce LGBT du Québec afin de déployer un programme de mentorat destiné à soutenir les entrepreneurs issus de la diversité sexuelle et de genre. Cette collaboration vise à renforcer l’accompagnement offert aux entrepreneur.e.s de la communauté 2ELGBTQI+, dans un esprit d’inclusion, de solidarité et de croissance durable.

La mise en place d’un programme de mentorat s’inscrit naturellement dans la mission de la Chambre, qui valorise l’entrepreneuriat, l’innovation, la créativité et l’implication. En offrant un accompagnement structuré et humain, la Chambre souhaite soutenir la croissance des entrepreneur(e)s de la diversité sexuelle et de genre, favoriser le développement de leurs compétences, et briser l’isolement que peuvent parfois vivre les personnes issues de communautés marginalisées. Le mentorat devient ainsi un levier concret pour encourager la relève, renforcer les liens au sein de l’écosystème d’affaires et faire rayonner le potentiel entrepreneurial de ses membres.

« Ce partenariat avec la Chambre s’inscrit dans notre volonté d’offrir un accompagnement de qualité à tous les entrepreneurs, dans toute leur diversité. En unissant nos expertises, nous créons ensemble un espace bienveillant et porteur pour faire grandir le plein potentiel entrepreneurial des membres de la communauté 2ELGBTQI+. » mentionne Karyne Alstream, directrice générale du Réseau Mentorat.

« La Chambre est fière de s’associer à Réseau Mentorat pour offrir à la communauté d’affaires 2ELGBTQI+ un espace sécuritaire afin d’échanger sur les réalités et les préoccupations d’entrepreneur.e.s de partout au Québec », ajoute quant à lui Thierry Arnaud, président de la Chambre de commerce LGBT du Québec. «En unissant leurs forces, le Réseau Mentorat et la Chambre souhaitent créer un environnement stimulant et bienveillant pour favoriser la réussite entrepreneuriale de tous, sans exception. Porté par la Chambre, le service de mentorat permettra à tous les entrepreneur(e)s qui le désirent, de bénéficier de l’accompagnement et du savoir-être de mentor(e)s bénévoles, des entrepreneur(e)s d’expérience qui « sont passés par là ».

INFOS | Pour plus d’informations sur le service de mentorat de la Chambre, veuillez contacter Yves Guérin, à [email protected] ou visitez le www.cclgbtq.org . Pour en savoir plus sur le Réseau Mentorat et comment vous impliquer, visitez www.reseaumentorat.com