Équipe Montréal : la ligue Montreal Roller Derby

Troisième d’une série d’entrevues avec des représentant.e.s d’organismes sportifs, culturels ou de loisirs qui font partie d’Équipe Montréal. Les entrevues sont aussi disponibles en format vidéo. Cette fois-ci, il est question d’une équipe de la ligue Montreal Roller Derby, une ligue LBTQ+ de Roller Derby.



Bonjour, ça va bien ? Pourrais-tu te présenter ?

Falcon Punch : Oui, ça va, merci. Je m’appelle Falcon Punch. Je fais partie de la ligue depuis 2011 et je patine pour les New Skids On The Block, l’équipe de voyage de Montreal Roller Derby.

Ce soir, tu me fais découvrir un sport. De quoi s’agit-il ?

Falcon Punch : Le roller derby, c’est un sport de contact joué en patins quad. Contrairement à ce que l’on croit — pour les rares personnes qui connaissent ce sport — il ne s’agit pas de coups de poing ou de croche-pieds. C’est un sport très réglementé. En gros, on joue sur une piste ovale, à plat. Il y a quatre bloqueuses sur la piste et une jammeuse, reconnaissable à l’étoile sur son casque. Sa « job », c’est de marquer des points en dépassant les bloqueuses de l’équipe adverse. Chaque équipe a donc quatre bloqueuses et une jammeuse.

On fonctionne par rotations, appelées des jams. Il y a environ 15 personnes sur le banc, donc on ne patine pas pendant une heure non-stop.

Ça fonctionne un peu comme un relais ?

Falcon Punch : Les jams durent un maximum de deux minutes, mais peuvent être plus courts. La jammeuse qui sort du pack en premier devient lead jammeuse et peut mettre fin au jam à tout moment en faisant le mouvement de taper ses hanches. Il y a beaucoup de stratégies : si la jammeuse lead est suivie de près, elle peut marquer rapidement quelques points et arrêter le jam avant que l’autre ne puisse marquer. Mais si elle prend une pénalité, elle perd ce privilège. Sans entrer dans le détail, disons qu’il y a énormément de règlements.

Est-ce un sport exclusivement féminin ? Ou il y a aussi des équipes masculines, mixtes ou non-genrés ?

Falcon Punch : À ses débuts, dans les années 70-80, c’était mixte. Un temps le sport a perdu un peu de popularité, mais au début des années 2000, une petite ligue au Texas a relancé le sport de façon essentiellement féminine. Aujourd’hui, il existe aussi des ligues masculines et mixtes. La ligue féminine accueille toute personne ne s’identifiant pas comme un homme. Les deux ligues sont très diverses.

Peux-tu nous parler un peu du club ? Qui la fondé et quand?

Falcon Punch : Le club a été fondé en 2006 par Georgia W. Touche. Je n’étais pas là à ce moment-là, mais on m’a raconté qu’elle avait lancé un appel sur Kijiji pour recruter des filles intéressées ! On aurait pu croire que c’était un groupe d’amies qui ont lancé ça, mais non. C’est un beau symbole d’initiative individuelle.

J’ai l’impression que pas grand monde ne connaît vraiment ce sport. Quelle est l’histoire du roller derby ?

Falcon Punch : C’est un sport que les gens plus âgés — les 60 à 80 ans — connaissent un peu, car il passait à la télé. À l’époque, on jouait sur une piste inclinée. C’était plus ou moins le même sport et surtout c’était très théâtral, plus proche du spectacle que du sport. C’était surtout du show business. Ce n’est que plus récemment qu’il a pris la forme d’un vrai sport, structuré et codifié.

Avez-vous des compétitions à venir ?

Falcon Punch : En mai, on a eu le Round Robin avec nos équipes locales, qui se sont affrontées entre elles, l’une après l’autre. Ensuite, il y a la Georgia W. Touche, nommée en l’honneur de notre fondatrice, où nos équipes de voyage — les Skates On The Block et les Sex Poses — affrontent des équipes d’ailleurs. On va affronter de gros calibres, des équipes d’expérience !

Si quelqu’un veut se joindre au club, comment faire ?

Falcon Punch : Il suffit de nous écrire via nos pages Facebook ou Instagram, ou par courriel à : [email protected]. On organise généralement notre camp d’entraînement à l’automne.

Quand commence votre saison ?

Falcon Punch : La saison, pour nous, commence en janvier, après la pause des fêtes, et se termine avec les tournois de novembre.

Merci beaucoup et bon match !

Falcon Punch : Merci à toi !

MTLRD – L’association Montreal Roller Derby comprend deux équipes de voyage : New Skids on the Block (connue mondialement et qui assiste à des compétitions internationales) et Les Sexpos. Montreal Roller Derby comprend également 3 équipes locales (sans noms pour l’instant juste des couleurs : Bleu, Vert et Jaune) et une équipe de développement : La Smash Squad.

INFOS | https://www.facebook.com/mtlrollerderby

https://www.facebook.com/MontrealNewSkidsOnTheBlockRollerDerby