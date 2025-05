L’amitié entre lesbiennes : Ex’s & Oh’s

En ce début d’été, j’écoutais la chanson Ex’s & Oh’s de l’auteure-compositrice-interprète américaine Elle King. Sortie en 2015, sur l’album Love Stuff, cette chanson est dédiée à son ex-copain, d’où l’appellation Ex’s, alors que les Oh’s sont un jeu de mots faisant référence aux câlins et aux baisers, XOXO, notamment en lettre d’adieu. Qu’en est-il des « adieux » aux Ex’s dans un contexte d’amour lesbien ?

Pour la majorité des couples hétérosexuels, lorsqu’ils se séparent, ils s’évitent et ne se revoient plus jamais. Bien sûr, avoir un enfant avec son ex change la donne, c’est-à-dire que les couples séparés ou

divorcés sont appelés à se revoir, plus fréquemment qu’ils le voudraient, concernant la garde de l’enfant. Or, s’ils n’ont pas d’enfants, rares sont les couples hétéros qui se fréquentent après avoir rompu. Toutefois, dans le monde lesbien, ce n’est pas rare. J’ai même envie de dire que c’est la norme… Prenons exemple sur un couple d’amies à moi. L’une, que nous nommerons amie A, parle souvent à son ex au téléphone ; cette dernière a refait sa vie, a désormais une vie de couple avec des enfants, mais appelle mon amie à l’occasion. Cette dernière fait de même. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’elle parle de son ex lors de soirées ; ce n’est pas de la nostalgie ou de la colère, vis-à-vis de cette relation, mais simplement de l’amitié.

Elle en parle, comme elle parlerait d’une amie. L’autre, que nous nommerons amie B, voit fréquemment son ex. Cette ex a des enfants que mon amie a élevées avec elle dès l’âge de 7-8 ans. Aujourd’hui, ces enfants sont dans la vingtaine, ont quitté le foyer familial, mais mon amie B voit régulièrement son ex qui est en couple avec son nouveau copain, depuis 7-8 ans. C’est son amie, mais aussi « sa famille », comme elle le décrit, en parlant non seulement de ces enfants qui ont quitté le foyer, mais de son ex et de son partenaire. Tous cohabitent, dans le même écosystème ; mon amie A parle fréquemment de son ex lors de soupers entre amies, et mon amie B n’est pas jalouse ou ne lève pas les yeux au ciel quand elle en parle et mon amie A va même chez la « famille » de mon amie B, donc elle s’entend bien avec son ex. Et attention, il n’y a pas ici de triangle amoureux malsain (comme c’est parfois le cas dans le milieu lesbien ; regardez The L Word pour vous rafraîchir la mémoire).

Imaginez ce scénario chez les hétéros sans enfants. Les ex qui se côtoient de la sorte, par pur plaisir, ou qui parlent de leurs ex, de façon exemplaire et sans soulever les foudres, sont plutôt rares. Dans mon entourage, j’ai autant sinon plus d’amies hétérosexuelles.

Ces amies ne sont plus en contact avec leurs ex-copains. Certaines vont aller sentir ce que l’autre est devenu sur Facebook, demander des nouvelles par l’intermédiaire d’un ami commun, mentionner l’ex, en de très rares occasions en lien avec un évènement X, mais c’est à peu près tout. J’ose même dire, pour les couples séparés qui ont des enfants, que lorsque ces derniers deviennent grands et quittent le nid familial, les contacts entre les ex sont très limités, voire inexistants. Généralement, les hétéros ne sont pas amies avec leurs ex.

Les lesbiennes, oui. J’ai beaucoup d’amies (de leur point de vue hétéro) qui me disaient, d’ailleurs, que je ne pourrais pas être amie avec mon ex. Ça fait 9 ans et on est toujours amies. Bien sûr, on se voit beaucoup moins souvent et nos rapports ont changé. C’est tout à fait normal, on refait nos vies. Bien sûr, on a de veilles blessures, pour ma part une colère latente qui traduit ma déception envers elle, mais le temps apaise les souffrances. Je me souviens, peu de temps après notre séparation, je lui ai dit qu’elle serait toujours présente dans ma vie. Que nous nous retrouverions, plus vieilles, toujours aussi complices. La distance apaise aussi les maux. Elle s’apprête, une fois de plus, à quitter La Belle Province pour retrouver sa terre natale. Ça fait un bon 20 ans qu’elle fait l’aller-retour, autant physiquement que psychologiquement. « Le cul pogné entre deux chaises », comme elle dit. J’espère sincèrement qu’elle se sentira bien un jour, chez elle, peu importe où c’est, mais surtout avec elle-même. Cet océan qui nous sépare, je le crains un peu parce que la distance physique force parfois la distance émotionnelle. Quoique ma meilleure amie habite à 1 h 30 de Montréal et ça ne nous empêche pas de passer des soirées au téléphone et chaque fois que l’on se revoit, c’est comme si on s’était vues hier.

Avec mon ex, je crois que ce sera similaire ; on se verra moins, c’est certain, mais cela nourrira les rencontres téléphoniques. C’est ça, l’amitié. Je me doute que certain.e.s hétéros qui liront cet article auront peut-être de la difficulté à se projeter dans le cas de figure ici énoncé dans cette chronique… Voilà, une fois de plus, la spécificité du lesbianisme : une forte amitié « consommée ». Lorsque vous enlevez l’aspect sexuel, romantique, plus ou moins fort selon la relation, il n’en demeure pas moins que l’amitié perdure. Et cette dernière peut perdurer sans l’aspect lesbo-érotique ou romantique, au sein d’une relation lesbienne.

Ce n’est certainement pas impossible chez les hétéros (surtout plus vieux), certes c’est beaucoup plus rare, au sein d’une relation homme-femme. D’où les nombreuses réflexions et faits que j’ai pu constater au fil des ans. Le temps transforme les relations, mais ne les rend pas moins solides. Je crois que la relation entre mon ex et moi deviendra plus mature, au fil du temps, distance aidant. Une distance physique, mais aussi une distance dans le temps qui va se créer, non pas comme un fossé, mais plutôt comme un moment de grâce pour penser autrement notre relation. Une maturité qui grandit, comme un bon vin qui vieillit et prend de la saveur et de la valeur avec l’âge.