Campogiovanni

Società Agricola San Felice, DOCG Brunello di Montalcino (Toscane, Italie) 2019

Code SAQ : 634881 85$

San Felice est un domaine fascinant, tant par sa viticulture que son œnotourisme : en conversion bio, ils ont transformé un village en complexe de villégiature! Ce brunello est un véritable coup de cœur. Déja au nez, c’est séduisant et complexe, avec ses notes de cerise et de mûre, de cuir, et de tabac. Puis, en bouche, la séduction atteint un autre niveau. C’est plein de fruits rouges et d’élégantes notes boisées. C’est super équilibré, entre fraîcheur et matière, et très persistant. Il est encore bien jeune, mais déjà accessible, avec un beau potentiel de garde, si vous pouvez résister quelques

années. Sinon, essayez-le avec du sanglier, des grillades, ou du fromage pecorino vieilli. Magnifique!.